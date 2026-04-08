Dòng tiền đổ vào chứng khoán, VN-Index tăng vọt gần 80 điểm 08/04/2026 16:23

(PLO)- Ngày 8-4, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch thăng hoa hiếm thấy. Sắc xanh bao phủ diện rộng, đẩy VN-Index tăng tới hơn 79 điểm. Xét về điểm số tuyệt đối, đây là phiên tăng điểm mạnh nhất của VN-Index trong lịch sử giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức đỉnh của ngày, đạt 1.756 điểm, tăng mạnh 79,01 điểm (tương đương mức tăng 4,71%). Trên sàn Hà Nội (HNX-Index) tăng 6,62 điểm (+2,68%), vươn lên mốc 253,32 điểm, sàn UPCoM cũng ghi nhận sắc xanh tích cực khi tăng 2,06 điểm (+1,64%), chốt phiên ở 127,70 điểm.

Phiên tăng điểm mạnh của VN-Index

​Điểm nhấn nổi bật nhất trong phiên giao dịch này là sự bùng nổ của dòng tiền, với quy mô vào thị trường ở mức rất cao. Riêng trên HoSE, khối lượng giao dịch đạt khoảng 1,2 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị 33.371 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với phiên trước và xác lập mức cao nhất trong gần một tháng.

​Trên toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch vượt 1.423 triệu đơn vị, với giá trị đạt trên 37.564 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ và đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của chỉ số.

​Việc cả điểm số lẫn thanh khoản cùng đồng thuận tăng mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất hưng phấn, sẵn sàng giải ngân sau những nhịp tích lũy trước đó.

Dòng tiền mạnh mẽ đổ vào thị trường chứng khoán trong phiên ấn tượng, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt 33.371 tỉ đồng, cao nhất gần một tháng. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng: Đà bứt phá của thị trường không phải đến từ thông tin nâng hạng mà FTSE Russell vừa công bố. Theo tôi, sự kiện này chỉ mang tính hỗ trợ tâm lý và chưa đủ sức chi phối diễn biến ngắn hạn.

Sáng nay, FTSE Russell tiếp tục giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ rà soát phân loại tháng 3-2026. Theo kế hoạch, việc đưa Việt Nam vào rổ các chỉ số chứng khoán toàn cầu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến khởi động từ tháng 9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027.

Lực đẩy chính của thị trường đến từ đâu?

Theo ông Minh, lực đẩy chủ đạo của thị trường trong phiên hôm nay đến từ các yếu tố bên ngoài, nổi bật là việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Diễn biến này khiến giá dầu giảm sâu, qua đó giải tỏa áp lực và tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường chứng khoán.

Thực tế cho thấy, sau các cú sốc địa chính trị, khi giá dầu tạo đỉnh cũng thường là thời điểm thị trường dần hình thành vùng đáy. Ở chiều ngược lại, câu chuyện nâng hạng chỉ đóng vai trò chất xúc tác, góp phần cải thiện tâm lý, nhưng chưa phải yếu tố cốt lõi dẫn dắt nhịp tăng mạnh của thị trường.

Ông Minh cho biết thêm: "Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy sau các biến cố địa chính trị, thị trường chứng khoán thường cần khoảng 47 phiên để phục hồi về vùng trước khi sự kiện xảy ra, có nghĩa là xu hướng đi lên sẽ mang tính tích lũy và kéo dài, thay vì tăng nóng trong ngắn hạn.

Hay nói cách khác, đà đi lên của thị trường có xu hướng kéo dài và có độ trễ, khó xảy ra kịch bản tăng dựng đứng như nhà đầu tư hay kỳ vọng. Thay vào đó, quá trình hồi phục thường diễn ra theo nhịp tích lũy, tăng dần qua từng giai đoạn".

Trong bối cảnh hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ kéo dài 2 tuần, đồng nghĩa rủi ro chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng phát đi tín hiệu xung đột ở khu vực Trung Đông đang dần hạ nhiệt. Nhờ đó, áp lực rủi ro trên thị trường chứng khoán cũng từng bước suy giảm.

Theo đó, xu hướng tăng của thị trường vẫn đang được duy trì và nhiều khả năng tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, kịch bản phù hợp hơn là một quá trình đi lên mang tính tích lũy, đan xen các nhịp điều chỉnh, thay vì phục hồi theo dạng chữ V.

"Ở góc nhìn nền tảng, nếu niềm tin vĩ mô đủ vững, thị trường khó có thể trải qua nhịp giảm sâu như vừa qua. Dù vậy, cũng cần phân định rõ rằng, yếu tố vĩ mô không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà giảm trước đó, cũng như chưa phải động lực cốt lõi cho nhịp tăng hiện tại.

Biến số chi phối chính vẫn là diễn biến địa chính trị toàn cầu. Trong khi đó, các yếu tố vĩ mô đóng vai trò neo kỳ vọng, giúp củng cố niềm tin và định hình xu hướng trong trung và dài hạn, thay vì tạo tác động tức thời trong ngắn hạn.

Thời điểm hiện tại, diễn biến thị trường vẫn bị chi phối chủ yếu bởi các yếu tố địa chính trị, trong khi câu chuyện nâng hạng chỉ đóng vai trò chất xúc tác về mặt tâm lý. Ngược lại, các chỉ tiêu vĩ mô như tăng trưởng GDP hay ổn định kinh tế vĩ mô mang tính nền tảng nhiều hơn, góp phần củng cố kỳ vọng dài hạn, nhưng chưa đủ lực để dẫn dắt xu hướng trong ngắn hạn”, ông Minh nêu quan điểm.