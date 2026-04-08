Giá dầu tăng vọt, chứng khoán giảm điểm sau những diễn biến dồn dập từ Trung Đông 08/04/2026 05:43

(PLO)- Giá dầu tăng vọt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt trong đêm”, trong khi chứng khoán giảm nhẹ nhờ niềm tin về việc ông Trump sẽ gia hạn tối hậu thư.

Giá dầu tăng vọt và thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 7-4 khi nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý trước thời hạn tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, theo đài CNBC.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ ném bom các cây cầu, nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz cho tàu chở dầu qua lại.

Viết trên Truth Social vào ngày 7-4, ông Trump nâng mức cảnh báo với Iran, tuyên bố rằng “cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt trong đêm”.

Giá dầu thô Mỹ có lúc tăng lên tới 117,63 USD/thùng, nhưng sau đó giảm xuống còn khoảng 112 USD. Dầu Brent chuẩn quốc tế tăng lên mức cao nhất 111,80 USD/thùng trước khi đi ngang quanh 109 USD/thùng vào cuối buổi chiều (theo giờ Mỹ).

Trong khi đó, thị trường chứng khoán liên tục bị tác động bởi các tin tức dồn dập về chiến sự và kết phiên ở mức cao hơn đáng kể so với đáy trong ngày.

Dù chỉ số S&P 500 gần như suốt cả ngày ở trong sắc đỏ, một đợt tăng vào cuối phiên đã giúp chỉ số đại diện thị trường này nhích nhẹ. Chỉ số Dow Jones chỉ giảm 85 điểm khi kết phiên, dù có lúc mất tới 455 điểm trong phiên.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở TP New York (Mỹ). Ảnh: Michael Nagle/Bloomberg

Nguyên nhân khiến thị trường biến động mạnh vào cuối phiên là một bài đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif, trong đó ông đề nghị Tổng thống Trump gia hạn thời hạn cho Iran thêm hai tuần. Ông Sharif cũng kêu gọi Iran mở lại eo biển Hormuz trong hai tuần.

Bình luận về diễn biến này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Tổng thống đã được thông báo về đề xuất này và sẽ sớm có phản hồi”.

Sau đó, trong chiều 7-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý gia hạn “tối hậu thư” thêm 2 tuần.

Ông Tom Graff, Giám đốc đầu tư của công ty tư vấn tài chính Facet (Mỹ), cho rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản giá dầu duy trì “cao hơn đáng kể” so với trước chiến sự.

Tuy nhiên, ông Graff nhận định việc Iran tiếp tục đóng eo biển là một “chiêu bài đàm phán”. Dù nước này có thể muốn mở lại theo điều kiện riêng thay vì theo yêu cầu của Mỹ, nhưng không bên nào được lợi nếu tuyến đường này bị đóng lâu dài.

“Tôi không nghĩ việc eo biển bị đóng trong nhiều tháng liền là điều có thể duy trì. Sớm muộn gì cũng sẽ phải có sự thay đổi” - ông Graff nói với CNBC.