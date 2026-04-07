Iran duy trì tấn công trước hạn tối hậu thư của ông Trump 07/04/2026 16:30

(PLO)- Iran vẫn duy trì tấn công khắp Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn.

Ngày 7-4, Iran vẫn liên tiếp tấn công khắp Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh tối hậu thư Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra cho Tehran để thống nhất kế hoạch ngừng bắn chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là hết hạn, theo hãng tin Bloomberg.

Cũng trong ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian tuyên bố ông và 14 triệu người dân Iran đã cam kết sẽ “hy sinh cả mạng sống” để bảo vệ Iran.

“Hơn 14 triệu người Iran dũng cảm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ Iran. Tôi cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Iran, tôi đang và sẽ tiếp tục làm như vậy” - ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Iran có dân số khoảng 90 triệu người.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6-4 rằng “tự do hàng hải” qua eo biển Hormuz phải là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết xung đột, và Mỹ sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu, nếu không đạt được thỏa thuận trước 20 giờ ngày 7-4 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 7 giờ sáng 8-4 theo giờ Việt Nam).

Sau tối hậu thư của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo và một số máy bay không người lái (UAV) sang Saudi Arabia trong đêm 6, rạng sáng 7-4, và mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi gần một số cơ sở năng lượng, theo thông báo của Saudi Arabia.

Một cây cầu quan trọng nối Bahrain và Saudi Arabia đã tạm thời đóng cửa để phòng ngừa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo về 2 đợt phóng tên lửa từ Iran kể từ nửa đêm. Lực lượng cứu hỏa Israel báo cáo có thiệt hại tại Tel Aviv và các thị trấn lân cận.

Một phát ngôn viên IDF cho biết Israel đã phê duyệt các nhiệm vụ tiếp theo nhắm vào Iran trong ba tuần tới nếu cần thiết.

Trong ngày, các cuộc tấn công vào thủ đô Tehran của Iran vẫn đang tiếp diễn, theo kênh Al Jazeera.

Hãng thông tấn Mehr đưa tin sân bay Khorramabad ở miền tây Iran đã bị trúng bom trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Quân đội Israel ngày 7-4 cho biết đã tấn công thêm một khu phức hợp hóa dầu ở Shiraz, tây nam Iran.

Trong diễn biến liên quan, giá dầu tăng ngày thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư vẫn cảnh giác, với các tín hiệu ngừng bắn đang trở nên mong manh. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 1,5%, giao dịch trên 111 USD/thùng vào sáng 7-4 tại Anh.

Đồng USD, được xem là nơi trú ẩn an toàn trong cuộc chiến Iran, tăng 0,1%.