Chiến sự Trung Đông ngày 39: Ông Trump họp báo về đàm phán, cảnh báo ‘xóa sổ’ Iran trong một đêm; Israel bị đánh mạnh từ 3 hướng 07/04/2026 06:25

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ra cảnh báo rắn nếu Iran không thống nhất một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến, cho biết Mỹ sẽ thu phí Eo biển Hormuz và thu dầu Iran như “chiến lợi phẩm”.

Chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran ngày qua có nhiều diễn biến, nổi bật là cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình cuộc chiến và thông tin về đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự.

Ông Trump: Iran có thể bị “xóa sổ” chỉ trong một đêm

Trong cuộc họp báo chiều 6-4 (tức rạng sáng 7-4, theo giờ VN), Tổng thống Trump cho biết Iran là một “bên tham gia tích cực và sẵn lòng” vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến, theo đài CNN.

“Tôi không thể nói về lệnh ngừng bắn, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi có một bên tham gia tích cực và sẵn lòng ở phía bên kia. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi không thể nói thêm gì nữa” - tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với các bên trung gian để chấm dứt xung đột đang “diễn ra tốt đẹp”. “Về cơ bản, họ có thời hạn đến 8 giờ tối mai, nhưng chúng tôi đang làm việc với họ. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Iran có thể bị “xóa sổ” chỉ trong một đêm và cho biết đêm đó “có thể” là tối 7-4.

Ông Trump nói Mỹ có kế hoạch theo đó mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran có thể bị phá hủy trước nửa đêm 7-4 .“Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước 12 giờ đêm. Và điều đó sẽ xảy ra trong vòng 4 giờ nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra” - ông Trump nói.

Ông Trump đã đặt ra hạn chót cho Iran là 8 giờ tối 7-4 (giờ Mỹ) để mở lại Eo biển Hormuz, nếu không Tehran sẽ phải đối mặt "địa ngục".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Iran hơn bất kỳ ngày nào khác kể từ khi chiến sự bắt đầu, và có kế hoạch leo thang hơn nữa vào ngày mai.

“Hôm nay sẽ là ngày có số lượng cuộc tấn công lớn nhất kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch này. Ngày mai, thậm chí còn nhiều hơn hôm nay. Khi đó Iran sẽ có sự lựa chọn” - ông Hegseth nói, dường như ám chỉ đến tối hậu thư của Tổng thống Trump yêu cầu Iran mở cửa Eo biển Hormuz.

Về Eo biển Hormuz, ông Trump nói rằng Mỹ chứ không phải Iran mới là bên thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến đường thuỷ này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết việc mở lại Eo biển Hormuz phải là một phần của đề xuất chấm dứt chiến sự với Iran.

“Chúng tôi phải có một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được, và một phần của thỏa thuận đó là chúng tôi muốn tự do lưu thông dầu mỏ và mọi thứ” - ông Trump nói, đồng thời thừa nhận rằng việc mở lại Eo biển Hormuz “khác biệt” so với các mục tiêu khác của ông khi các nhà đàm phán đang nỗ lực chấm dứt chiến sự với Iran.

Ngoài ra, ông Trump không giấu mong muốn về việc kiểm soát dầu mỏ ở cả Iran và Venezuela, khi nói rằng ông muốn chiếm đoạt dầu mỏ của Iran như "một chiến lợi phẩm”.

Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng liên tục chỉ trích các đồng minh của Mỹ, cho rằng họ “không giúp đỡ” trong cuộc chiến ở Iran, và nêu đích danh từng nước, bao gồm Nhật, Úc và Hàn Quốc. Sau đó, ông Trump ca ngợi một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, thừa nhận rằng sự tham gia của họ có liên quan vị trí địa lý gần với cuộc xung đột.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đã gọi những lời đe dọa của ông Trump là “ảo tưởng”, đồng thời cho biết những lời đe dọa đó sẽ không bù đắp được “sự ô nhục và sỉ nhục” mà Mỹ phải gánh chịu trong khu vực.

Chiến dịch giải cứu phi công Mỹ

Trong cuộc họp báo ngày 6-4, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang tìm kiếm người “rò rỉ thông tin” đứng sau những báo cáo ban đầu về việc một phi công mất tích ở Iran sau vụ Iran bắn rơi máy bay chiến đấu F-15 ở tỉnh Isfahan (phía nam Iran) vào cuối tuần qua.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ bỏ tù phóng viên đã “đưa tin” về phi công mất tích nếu người này từ chối tiết lộ nguồn tin.

“Chiến dịch trở nên khó khăn hơn nhiều vì có người đã tiết lộ thông tin. Chúng tôi đang rất tích cực tìm kiếm người đã tiết lộ thông tin đó” - ông Trump nói.

Hình ảnh được cho là mảnh vỡ và tàn tích của chiếc máy bay Mỹ bị nhắm mục tiêu và rơi ở Iran cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe gọi chiến dịch giải cứu phi công Mỹ là một “thử thách khó khăn”. “Đây cũng là một cuộc chạy đua với thời gian, vì điều quan trọng là chúng ta phải xác định vị trí của phi công bị bắn rơi càng nhanh càng tốt, đồng thời đánh lạc hướng kẻ thù” - ông Ratcliffe cho hay.

Còn Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cho biết chiến dịch giải cứu phi công Mỹ đã thành công nhờ “quyết tâm sống còn tuyệt đối” của phi công.

“Yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công của một chiến dịch giải cứu chính là tinh thần chiến đấu trong trái tim của phi công bị bắn rơi. Ý chí sinh tồn, ý chí né tránh, ý chí phục hồi của họ là tất cả” - Tướng Caine nói.

Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran ngày 6-4 cho biết rằng 4 sĩ quan nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ.

Iran cho biết các sĩ quan đã tham gia “giao chiến trực diện” với “máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái có vũ trang và máy bay hỗ trợ của đối phương”.

Iran cũng cho biết một tên lửa vác vai đã bắn trúng một máy bay của Mỹ, sau đó đơn vị này bị các máy bay khác nhắm mục tiêu, dẫn đến cái chết của 4 sĩ quan. Quân đội Iran đã xác định danh tính các sĩ quan thiệt mạng cùng với cấp bậc quân sự của họ: một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thiếu úy.

Iran thống kê thiệt hại dân sự

Bộ Y tế Iran ngày 6-4 nói rằng 220 trẻ em dưới 18 tuổi và ít nhất 254 phụ nữ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trên khắp nước này kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Bộ Y tế Iran cũng báo cáo những tác động rộng hơn đối với hệ thống y tế của Iran, bao gồm “481 người phải nhập viện, 28.918 người được điều trị ngoại trú và xuất viện, 1.220 ca phẫu thuật được thực hiện, 41 xe cứu thương bị hư hỏng và 25 nhân viên y tế thiệt mạng và 118 người bị thương”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei kêu gọi người Mỹ buộc chính phủ của họ phải chịu trách nhiệm về điều mà ông mô tả là một “cuộc chiến tranh xâm lược” chống lại Iran.

“Người dân Mỹ phải biết rằng những gì chính phủ của họ đang làm chống lại Iran ở Tây Á là một sự bất công lớn và một cuộc chiến tranh xâm lược không công bằng” - ông Baghaei nói với hãng thông tấn bán chính thức ISNA.

Hezbollah, Houthis tham gia cùng Iran tấn công Israel

Ngày 6-4, lực lượng Houthis ở Yemen tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào Israel, phối hợp cùng với Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Ba đồng minh này “đã phóng một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhắm vào một số địa điểm quan trọng và quân sự thuộc về kẻ thù Israel” vào ngày 6-4, người phát ngôn Houthis Yahya Saree cho hay.

Lực lượng Houthis, hiện đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, đã tham gia cuộc chiến để ủng hộ Iran vào ngày 28-3. Trước đó, lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel và nhắm mục tiêu vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Thông tin về việc Hezbollah tham gia vào các cuộc tấn công xuất hiện trong bối cảnh Israel tiếp tục oanh tạc Lebanon. Cuộc tấn công mới nhất của Israel diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 6-4.