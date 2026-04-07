Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố quan trọng về cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran 07/04/2026 05:30

(PLO)- Nga cảnh báo về tình trạng thương vong dân thường ngày càng gia tăng và nguy cơ hạt nhân trong cuộc chiến hiện nay giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Ngày 6-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã "đốt cháy" Trung Đông, phản ánh lời cảnh báo của Nga về những hậu quả nguy hiểm của cuộc chiến này, theo đài RT.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng “căng thẳng tiếp tục leo thang, về cơ bản toàn bộ khu vực đang trong tình trạng hỗn loạn”.

“Đây đều là những hậu quả nguy hiểm và rất tiêu cực của cuộc tấn công nhằm vào Iran. Phạm vi xung đột đã mở rộng, và giờ đây chúng ta thấy được hậu quả, bao gồm những tác động rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong tháng vừa qua, Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách tấn công Israel và các quốc gia vùng Vịnh bằng tên lửa và máy bay không người lái. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah ở Lebanon.

Trong khi các nhóm dân quân Iraq đã tấn công các căn cứ của Mỹ trong nước và lực lượng Houthis ở Yemen đã nhắm mục tiêu vào Israel bằng máy bay không người lái mang chất nổ.

Cuộc chiến cũng đã gây ra một cú sốc năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt và đẩy chi phí nhiên liệu lên cao hơn đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Ông Peskov lưu ý rằng Nga đã “cảnh báo ngay từ đầu rằng những hậu quả như vậy là không thể tránh khỏi”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố lên án "hành động gây hấn bất hợp pháp và vô cớ" của Mỹ và Israel đối với Iran.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết quy mô và mức độ dữ dội của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang gia tăng, không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ này lưu ý rằng các cơ sở hạt nhân được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát đang bị nhắm mục tiêu với tần suất ngày càng tăng. Mối quan ngại đặc biệt được nêu lên về các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, mà Moscow cho rằng đã gây thương vong và làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa phóng xạ nghiêm trọng hơn cả thảm họa Chernobyl.

"Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, và gây ra đau khổ trên diện rộng. Trường học, bệnh viện và các di tích văn hóa đã bị phá hủy, trong khi các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự bị tấn công, vi phạm Công ước Viên" - tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc chiến cũng đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, chặn các tuyến đường vận chuyển quan trọng và gây bất ổn thị trường, buộc một số quốc gia phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu, trong khi các chuyên gia cảnh báo về sự suy giảm kinh tế và lạm phát gia tăng ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, mô tả tình hình đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đồng thời, Bộ này lưu ý rằng một giải pháp ngoại giao vẫn khả thi và kêu gọi tất cả các bên tránh các hành động có thể đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn rộng lớn hơn.