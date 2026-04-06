Iran cảnh báo ‘nguy hiểm’ với eo biển Bab al-Mandeb nếu Mỹ và Israel sai lầm 06/04/2026 09:29

(PLO)- Iran cảnh báo rắn rằng các điểm nghẽn hàng hải quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu nếu Mỹ và Israel leo thang căng thẳng hơn nữa, nhắc tới eo biển Bab al-Mandeb.

Ngày 5-4, ông Ali Akbar Velayati - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei – đưa ra cảnh báo gay gắt và đáng ngại về các tuyến đường vận chuyển năng lượng toàn cầu, theo đài Al Jazeera.

Ông Velayati nói rõ rằng một sai lầm nhỏ của bất kỳ nước nào cũng có thể gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. Các điểm nghẽn hàng hải quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu nếu Mỹ và Israel leo thang căng thẳng hơn nữa.

Eo biển Bab al-Mandab ở Vịnh Aden. Ảnh: FRANCE 24

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời ông Velayati rằng “bộ chỉ huy thống nhất của lực lượng kháng chiến” coi eo biển Bab al-Mandeb “có tầm quan trọng chiến lược tương đương với eo biển Hormuz”. Điều này có thể ám chỉ “Trục Kháng chiến” của Iran, các nhóm dân quân và các nhóm khác được Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Houthis ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và lực lượng dân quân ở Iraq.

“Nếu Nhà Trắng dám lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn của mình, họ sẽ sớm nhận ra rằng dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu có thể bị gián đoạn chỉ bằng một động thái duy nhất” - ông Velayati cảnh báo, thêm rằng Mỹ “vẫn chưa hiểu được địa lý của quyền lực”.

Phát ngôn của ông Velayati được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "mở cửa địa ngục" ở Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trước 8 giờ tối 7-4 (giờ Mỹ, tức sáng 8-4 theo giờ Việt Nam).

Eo biển Bab al-Mandeb, ngoài khơi bờ biển Yemen, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Ả Rập, đóng vai trò là điểm thắt cổ chai quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa hướng tới kênh đào Suez.

Mặc dù Iran không giáp eo biển Bab al-Mandeb, nhưng Yemen thì có, và Iran là đồng minh thân cận với lực lượng Houthis, nhóm phiến quân Yemen từng tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền liên kết với Israel ở Biển Đỏ vào năm 2023 và 2024 để đáp trả cuộc chiến ở Gaza.