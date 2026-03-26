Có tin Houthis tính phong toả Eo biển Bab al-Mandab, hỗ trợ Iran 26/03/2026 11:34

(PLO)- Nhóm vũ trang Houthis (Yemen) được cho là đã sẵn sàng kiểm soát eo biển chiến lược Bab al-Mandab như một phần trong các biện pháp nhằm gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) ngày 26-3 dẫn nguồn tin rằng nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã sẵn sàng kiểm soát eo biển chiến lược Bab al-Mandab như một phần trong các biện pháp của “trục kháng chiến” Iran nhằm gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel.

Trao đổi với Tasnim, nguồn tin cho biết lực lượng Houthis đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng tham chiến ngay từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát.

“Nếu cần kiểm soát eo biển Bab al-Mandab để gia tăng trừng phạt đối phương (ám chỉ Mỹ và Israel), các chiến binh Ansar Allah [Houthis] hoàn toàn sẵn sàng đóng vai trò then chốt” - nguồn tin nói.

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), eo biển Bab el-Mandeb là một trong những “điểm nghẽn” hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Tuyến đường này đóng vai trò tuyến trung chuyển chủ chốt đối với dầu mỏ và khí tự nhiên từ Vịnh Ba Tư tới châu Âu và châu Á.

Các thành viên của nhóm vũ trang Houthis trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Sanaa (Yemen) Ảnh: Yahya Arhab/EPA-EFE

Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trước đó, ngày 25-3, Tasnim dẫn một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo rằng Tehran có thể mở thêm các mặt trận chiến lược, bao gồm khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự nhằm vào các hòn đảo của Iran hoặc tìm cách gây sức ép thông qua các hoạt động hải quân.

“Nếu đối phương tiến hành bất kỳ hành động trên bộ nào nhằm vào các hòn đảo của Iran hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào của chúng tôi, hoặc tìm cách gây tổn thất cho Iran thông qua các hoạt động hải quân tại Vịnh Ba Tư hoặc Biển Oman, chúng tôi sẽ mở thêm các mặt trận khác như một ‘đòn bất ngờ’” - nguồn tin nói.