Giá dầu và chứng khoán đồng loạt tăng khi tình hình đàm phán Trung Đông chưa chắc chắn 26/03/2026 10:13

(PLO)- Giá dầu và chứng khoán đồng loạt tăng khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh các tín hiệu từ phía Mỹ và Iran vẫn còn mâu thuẫn.

Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 26-3 khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh các tín hiệu từ Mỹ và Iran vẫn còn trái chiều, theo hãng tin Reuters.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao dịch ở mức 103,35 USD/thùng, tăng 1,13 USD (1,1%) so với phiên trước. Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 91,40 USD/thùng, tăng 1,08 USD (1,2%). Trước đó, trong phiên ngày 25-3, cả hai chuẩn giá dầu đều giảm hơn 2% so với phiên liền trước.

Diễn biến tăng giá này xuất hiện khi thị trường tiếp nhận các thông tin không đồng nhất về khả năng hạ nhiệt xung đột.

Ngày 25-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi nói rằng nước này vẫn đang xem xét đề xuất ngừng bắn từ Mỹ, song phát đi tín hiệu cứng rắn rằng không có ý định tham gia đàm phán chấm dứt xung đột.

Dù vậy, các phát ngôn gần đây từ Tehran cũng cho thấy nước này có thể sẵn sàng đàm phán nếu các điều kiện được đáp ứng.

Trước đó, Mỹ đã gửi đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm, nhưng ban đầu bị phía Iran bác bỏ. Theo các nguồn tin trong nội các Israel, đề xuất này - được chuyển đến Iran qua Pakistan - bao gồm yêu cầu Iran loại bỏ kho uranium làm giàu cao, chấm dứt hoạt động làm giàu uranium, kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Về phía Washington, chính quyền Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn nếu Iran không thừa nhận đã “bị đánh bại về mặt quân sự”.

Trên thị trường tài chính, chứng khoán châu Âu ghi nhận diễn biến tích cực với chỉ số STOXX Europe 50 tăng 1,36% và STOXX Europe 600 tăng 1,42%. Chỉ số FTSE 250 của Anh tăng 1,61%.

Tại châu Á, thị trường phân hóa khi Nikkei 225 của Nhật tăng 0,28%, nhưng chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,26% và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh 1,77%.

Chứng khoán Mỹ giao dịch trong sắc xanh với chỉ số Dow Jones tăng 0,66%, S&P 500 tăng 0,54% và NASDAQ tăng 0,77%.

“Dù các thông tin gần đây mang tính xây dựng hơn, thị trường vẫn chưa rõ nên tin vào tín hiệu nào và hành động ra sao” - ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn tài chính Pepperstone (Úc), nhận định.