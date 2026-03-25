Giá dầu giảm sau thông tin Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm chấm dứt chiến tranh 25/03/2026 09:00

(PLO)- Giá dầu giảm trong bối cảnh xuất hiện triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn có thể làm giảm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sớm ngày 25-3 sau khi xuất hiện thông tin rằng Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, theo đài CNBC.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm gần 6% xuống còn 98,31 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate của Mỹ cũng giảm 5% xuống còn 87,65 USD/thùng.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã rút lại lời cảnh báo trước đó về việc tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran “dựa trên thực tế là chúng tôi đang đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Họ đang trao đổi với chúng tôi và họ nói chuyện rất hợp lý” - ông Trump nói khi được yêu cầu giải thích thêm về sự thay đổi này.

Cuối ngày 24-3, tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức giấu tên rằng Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh.

Theo báo cáo, đề xuất được chuyển tới Iran qua Pakistan. Hiện vẫn chưa rõ đề xuất này đã được phổ biến rộng rãi tới mức nào trong giới chức Iran. Cũng chưa rõ liệu Israel, nước đang tiến hành các cuộc tấn công vào Iran cùng với Mỹ, có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Trước đó, chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24-3. Chỉ số S&P 500 giảm trở lại sau mức tăng mạnh của phiên trước đó.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,37% và chốt ở mức 6.556,37 điểm, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 84,41 điểm, tương đương 0,18%, xuống còn 46.124,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,84% và đóng cửa ở mức 21.761,89 điểm.