Giá dầu giảm, chứng khoán khởi sắc sau khi ông Trump thông báo đàm phán với Iran 24/03/2026 06:24

(PLO)- Giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran, nhưng mức giảm đã thu hẹp khi Iran bác bỏ thông tin này.

Giá dầu giảm mạnh, các thị trường chứng khoán phục hồi trong phiên giao dịch ngày 23-3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran và cho biết đang đàm phán với Tehran, dù trước đó đã đặt thời hạn 48 giờ, theo hãng tin AFP.

Giá hợp đồng dầu thô tương lai giảm hơn 14% sau bài đăng của ông Trump trên nền tảng Truth Social, nhưng đã thu hẹp mức giảm khi Iran bác bỏ rằng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra.

Dầu Brent chốt phiên giảm 10,9% xuống còn 99,94 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate của Mỹ giảm 10,3%, còn 88,13 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Sam Stovall của công ty phân tích dữ liệu CFRA Research nói rằng việc ông Trump nêu rõ thời gian tạm dừng 5 ngày đối với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng “có nghĩa là chúng ta có thể chứng kiến thêm đà tăng trong tuần này” trên thị trường cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu khởi đầu tuần mới với mức giảm mạnh, nhưng phát ngôn của ông Trump – được đưa ra sau khi thị trường châu Á đóng cửa – đã giúp chứng khoán châu Âu và Mỹ bật tăng.

Đà phục hồi suy yếu phần nào sau khi truyền thông Iran cho biết không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington, và chỉ số FTSE 100 của London kết thúc phiên trong sắc đỏ khi cổ phiếu năng lượng và quốc phòng giảm mạnh.

Các chỉ số chính của Phố Wall chốt phiên tăng điểm, với S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones đều tăng hơn 1%.

“Giao dịch trên các thị trường này cực kỳ khó khăn khi ông Trump liên tục chuyển từ leo thang căng thẳng mạnh sang tuyên bố hòa bình/chiến thắng... nhưng hiện tại thị trường hài lòng vì chúng ta chưa bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới” - chiến lược gia đầu tư Neil Wilson của công ty Saxo UK nhận định.

Ông Stovall của công ty CFRA Research nhận định rằng trong môi trường bất định cao như hiện nay, nhà đầu tư đang đưa ra quyết định “dựa trên giả định hơn là sự thật”.

Giám đốc nghiên cứu Kathleen Brooks của XTB nhận định rằng nếu phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy một lối thoát khỏi xung đột, “giá dầu Brent có thể quay về quanh mức 90 USD/thùng trong những ngày tới”.

Tuy nhiên, bà Brook cho rằng giá dầu sẽ không sớm trở lại mức dưới 70 USD/thùng như trước chiến tranh, do cần thời gian để sửa chữa hạ tầng năng lượng bị hư hại tại khu vực Vùng Vịnh.

Trước bài đăng của ông Trump, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ bị đóng cửa hoàn toàn” nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa phá hủy hạ tầng năng lượng của nước này.