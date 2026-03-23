Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dự khai mạc chương trình 'Lãnh đạo cao cấp' dành cho cán bộ Lào 23/03/2026 15:06

(PLO)- Tại lễ khai mạc Chương trình Lãnh đạo Cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng chỉ ra 3 vấn đề đối với phát triển kinh tế của Lào và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Sáng 23-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (thuộc ĐH Fulbright Việt Nam) tổ chức lễ khai mạc Chương trình Lãnh đạo Cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP).

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Về phía Lào, sự kiện có sự tham dự của ông Maythong Thammavongsa - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cùng đoàn công tác.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình Lãnh đạo Cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP). Ảnh: THẢO VY

Một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH DUNG

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc ĐH Fulbright Việt Nam đã phối hợp triển khai chương trình hợp tác rất có ý nghĩa này tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào khi Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lào cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng kỷ niệm tròn 10 năm ĐH Fulbright Việt Nam chính thức thành lập, ông Nguyễn Lộc Hà nói thêm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho rằng trong bối cảnh này, chương trình sẽ mở ra một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, nơi các nhà hoạch định chính sách, cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp của Lào sẽ cùng với các chuyên gia, học giả hàng đầu Việt Nam đi sâu trao đổi, thảo luận về những chủ đề thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

“Không chỉ vậy, Chương trình cũng là minh chứng sinh động và là biện pháp thiết thực góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ ‘hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược’ giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” - ông Nguyễn Lộc Hà nói.

“Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định vai trò tích cực của TP.HCM, với vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, luôn là nhịp cầu kết nối, tuyến đầu hợp tác, sẵn sàng đồng hành với các địa phương của Lào trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh; chung tay vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc” - ông nói thêm.

Phát biểu tại chương trình, ông Maythong Thammavongsa - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào cho rằng tình hình khu vực và quốc tế hiện nay đầy rẫy những biến động phức tạp, do đó làm nổi bật vai trò của ngoại giao kinh tế.

Ông Maythong Thammavongsa - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH DUNG

Ông Maythong Thammavongsa cho biết Lào đánh giá cao những thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ông Maythong Thammavongsa nói rằng Lào coi trọng chương trình lần này, điều đó có thể thấy qua việc thành phần đoàn đại biểu của chúng tôi gồm hơn 20 vị là cán bộ lãnh đạo từ 7 ngành liên quan ở cấp trung ương và 3 tỉnh.

"Tôi tin rằng đây là sự khởi đầu tốt đẹp khi tổ chức đào tạo này vì đúng vào thời điểm CHDCND Lào đang ở giai đoạn khởi đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10" - theo vị thứ trưởng.

“Tôi xin thay mặt Chính phủ CHDCND Lào bày tỏ sự cảm ơn và biết ơn sâu sắc đối với Đảng - Chính phủ CHXHCN Việt Nam, lúc nào cũng coi trọng tình bạn cùng chung lý tưởng chính trị đã từng chia ngọt sẻ bùi cùng nhau và đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ CHDCND Lào chúng tôi trên nhiều mặt, bao gồm cả phát triển nguồn nhân lực cũng như nâng cao năng lực cán bộ của CHDCND Lào, điều này đã thể hiện tình cảm ưu ái đùm bọc, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước anh em CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam chúng ta” - ông Maythong Thammavongsa nhấn mạnh.

Ba vấn đề đặt ra cho Việt Nam và Lào trong bối cảnh hiện nay

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng chỉ ra tính thời điểm của chương trình khi hai nước vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đảng toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THẢO VY

“Việc chúng ta trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay tiếp tục là minh chứng cho sự gắn bó, sát cánh, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước, theo tinh thần gắn kết chiến lược Việt – Lào trong giai đoạn mới” - bà Nguyễn Minh Hằng nói.

Theo bà Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam và Lào đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, mang tính thời đại; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường.

“Các công nghệ mới đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Những thay đổi này vừa mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với hai nước chúng ta” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý.

Bà Nguyễn Minh Hằng chỉ ra 3 vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế của Lào và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Thứ nhất, là vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. “Bài toán đặt ra không chỉ là hội nhập, mà là hội nhập như thế nào để nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế” - theo vị thứ trưởng.

Thứ hai, là vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh tình hình thế giới và kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, gia tăng rủi ro như lạm phát, mất an ninh lương thực, năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng… thì việc duy trì ổn định vĩ mô càng trở nên quan trọng, nhất là đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam và Lào.

Thứ ba, là vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị nhà nước. Đây là những yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển trong giai đoạn mới.

“Trên cơ sở đó, tôi đánh giá cao nội dung chương trình đã được xây dựng rất đúng với những vấn đề lớn đặt ra hiện nay. Các nội dung thảo luận vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; vừa bao quát các vấn đề nền tảng như cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, vừa đi sâu vào những lĩnh vực sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới, như xây dựng năng lực nhà nước cho nền kinh tế số, phát triển các mô hình kinh tế mới” - bà Nguyễn Minh Hằng nói thêm.

Lễ khai mạc Chương trình Lãnh đạo Cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP).