Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Lộc Hà mong Anh đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM 23/09/2025 20:29

Tối 23-9, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM đã tổ chức sự kiện “Lễ hội Mùa hè Vương quốc Anh” mừng sinh nhật Nhà Vua Charles III và chào mừng tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đến thăm TP.HCM.

Sự kiện “Lễ hội Mùa hè Vương quốc Anh” được tổ chức tối 23-9. Nguồn: ĐỨC HIỀN

Phát biểu tại sự kiện, Đặc phái viên Thương mại của Anh tại Việt Nam Matt Western cho biết sự kiện này diễn ra vào năm kỉ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Theo ông Western, trong những năm qua, hợp tác của hai nước đã được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư. Thương mại song phương hiện nay đã vượt 9 tỉ bảng Anh và nhiều cơ hội mới được mở ra khi hiệp định thương mại song phương Anh – Việt được kí kết và hai nước là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

“Các công ty Anh đang đầu tư vào tương lai của Việt Nam — trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng sạch, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính, trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang mở rộng cơ hội kinh doanh tại Anh’’ - ông Western nhấn mạnh.

Theo ông Western, sự có mặt của tàu hải quân Hoàng gia Richmond tại TP.HCM là “một biểu tượng mạnh mẽ cho cam kết chung của hai quốc gia về hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” cũng như “sự ủng hộ của hai nước về tự do di chuyển, tự do thương mại và hợp tác quốc tế”.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond thăm TP.HCM. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Tham dự sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm từ khi nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược, tình hữu nghị và hợp tác giữa Anh và Việt Nam không ngừng được thắt chặt, phát triển tích cực về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Các chuyến thăm Việt Nam của ngài Đặc phái viên Thương mại và nhiều vị lãnh đạo Chính phủ, chính quyền địa phương Anh trong những năm gần đây tới Việt Nam là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp này.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, Đặc phái viên Thương mại Anh tại Việt Nam Matt Western cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu đang bước những bước đầu tiên trên hành trình trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực Đông Nam Á và trung tâm tài chính quốc tế.

“Tôi mong rằng với những tiềm năng vô hạn nêu trên, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục lựa chọn TP.HCM ‘mới’ là điểm đến để tăng cường sự hiện diện, đầu tư, hợp tác. Nước Anh sẽ không chỉ ‘chiếm lĩnh’ trái tim của người dân Thành phố thông qua âm nhạc, điện ảnh, thể thao và ngôn ngữ, mà còn khẳng định dấu ấn sâu sắc tại Thành phố thông qua những phân hiệu của các trường đại học Anh danh tiếng, công nghệ Anh áp dụng trong ngành y tế, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông và các chuyên gia, tập đoàn Anh làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ.