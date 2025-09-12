Tổng Lãnh sự Trung Quốc chia sẻ điều may mắn khi nhận nhiệm vụ ở TP.HCM 12/09/2025 21:47

(PLO)- Tổng Lãnh sự Trung Quốc Đường Lập chia sẻ điều may mắn của ông khi nhận nhiệm vụ tại TP.HCM là đã được chứng kiến cuộc cải cách hành chính và sáp nhập các tỉnh thành ở Việt Nam.

Tối 12-9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2025).

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và là “Năm giao lưu Nhân văn Trung-Việt”.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông, các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước diễn ra thường xuyên, liên tục đã phản ánh đầy đủ tính chiến lược của mối quan hệ Việt - Trung.

Trung Quốc tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đầu tư vào Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới. Các dự án kết nối liên thông như đường sắt, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng cửa khẩu đạt được tiến triển tích cực với tỉ lệ khoa học công nghệ và mức độ thân thiện môi trường tăng cao.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Đường Lập chia sẻ rằng điều may mắn của ông khi bắt đầu nhiệm kỳ ở TP.HCM là đã được chứng kiến cuộc cải cách hành chính và sáp nhập các tỉnh thành ở Việt Nam. Theo ông, điều này không chỉ là một cuộc cải cách về mặt địa giới địa lý, mà “còn đại diện cho tư duy quản trị và mô hình phát triển mới, tạo nền tảng cho sự vươn lên của dân tộc Việt Nam”.

Theo Tổng Lãnh sự Trung Quốc, TP.HCM sau sáp nhập sở hữu khu hành chính hạt nhân, cảng sông, cảng biển, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hướng tới xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hứa hẹn sẽ trở thành một siêu đô thị có ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.

“Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, trong đó có TP.HCM, để góp phần vào sự phát triển phồn thịnh của các địa phương sau sáp nhập” – ông Đường Lập nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc duy trì phát triển mạnh mẽ. Ở cấp độ địa phương, đến nay TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRẦN LINH

“Trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước, TP.HCM luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc” - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 16 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại TP.HCM. Tổng kim ngạch thương mại giữa TPHCM với Trung Quốc năm 2024 đạt 24,4 tỉ USD và trong 6 tháng đầu năm nay, con số này là 11,78 tỉ USD. Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 71 Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (trái) và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập. Ảnh: TRẦN LINH

Đánh giá cao sự hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM thời gian qua, ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng rằng TP.HCM sau sáp nhập tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.