Hamas: Ban lãnh đạo ở Qatar vẫn còn nguyên 10/09/2025 07:51

(PLO)- Hamas thông tin về tình hình ban lãnh đạo nhóm này sau khi Israel không kích Qatar nhắm vào những thành viên này.

Tối 9-9, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas cực lực lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo nhóm này tại thủ đô Doha (Qatar) và chỉ trích rằng cuộc tấn công này nhằm mục đích phá hoại các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân và ngừng bắn tại Gaza, theo đài Al Jazeera.

Theo thông báo chính thức của Hamas, ban lãnh đạo cao cấp của nhóm này vẫn sống sót sau vụ tấn công, nhưng có 5 thành viên Hamas cấp thấp hơn và 1 nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng. Trong số 5 thành viên Hamas thiệt mạng này có con trai và một phụ tá của ông Khalil al-Hayya - thủ lĩnh Hamas tại Gaza đang lưu vong và là trưởng đoàn đàm phán Hamas.

Hamas cho rằng việc Israel không kích Qatar cho thấy Israel muốn “phá hoại mọi cơ hội đạt được thỏa thuận" và “vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực và luật pháp quốc tế".



Khói bốc lên ở Doha sau khi Israel không kích Qatar hôm 9-9. Ảnh: ANADOLU

Trước đó, một thành viên của ban chính trị Hamas là ông Suhail al-Hindi nói rằng chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc Israel không kích Qatar.

Theo ông al-Hindi, các nhà lãnh đạo Hamas đã có các cuộc đàm phán tích cực ở Qatar, vốn là bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền ông đã được quân đội Mỹ thông báo về cuộc tấn công.

“Đây là quyết định do Thủ tướng Netanyahu đưa ra, không phải quyết định của tôi. Việc đơn phương ném bom vào lãnh thổ Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ đang nỗ lực hết sức và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng ta để làm trung gian hòa bình, không giúp gì cho mục tiêu của Israel hay Mỹ” - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng loại bỏ Hamas - lực lượng trục lợi từ nỗi khổ của người dân Gaza, là một mục tiêu xứng đáng, đồng thời lấy làm tiếc về địa điểm của cuộc tấn công.

“Tôi muốn tất cả con tin, cũng như thi thể của những người thiệt mạng, được trả lại, và cuộc Chiến tranh này phải kết thúc ngay lập tức” - ông Trump viết.

Cũng trong ngày 9-9, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận rằng quân đội Israel đã thực hiện vụ tấn công tại Doha nhằm vào các thủ lĩnh Hamas.