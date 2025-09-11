Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung hội đàm trực tuyến, cùng kiên quyết về lợi ích khu vực 11/09/2025 07:45

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên với, cùng khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích ở khu vực.

Ngày 10-9, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân, hãng Reuters đưa tin.

Ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

“Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ không theo đuổi xung đột, không tìm cách thay đổi hay bóp nghẹt Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ có những lợi ích sống còn ở khu vực và sẽ kiên quyết bảo vệ" - ông Parnell nói, thêm rằng hai vị bộ trưởng đồng ý sẽ tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AFP

Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết cuộc hội đàm trực tuyến diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ. Bộ trưởng Đổng Quân kêu gọi Mỹ-Trung duy trì kênh liên lạc, thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định, dựa trên “tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác bình đẳng”.

Bộ trưởng Đổng Quân cũng khẳng định Trung Quốc phản đối “các hành vi khiêu khích từ một số quốc gia trong và ngoài khu vực” ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong ngày 10-9 cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc cởi mở.