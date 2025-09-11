Thủ tướng Qatar: Sẽ xem lại vai trò trung gian, muốn khu vực ‘phản ứng tập thể’ với Israel 11/09/2025 05:54

(PLO)- Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al-Thani đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu sau cuộc tấn công của Israel vào lãnh đạo Hamas tại Doha.

Ngày 10-9, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al-Thani đã trả lời phỏng vấn độc quyền với đài CNN, liên quan cuộc tấn công của Israel vào lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar).

Chỉ trích gay gắt ông Netanyahu

Ông Al-Thani đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu sau vụ tấn công.

“Chúng tôi từng nghĩ rằng mình đang đối diện với những con người văn minh. Đó là cách chúng tôi đối xử với người khác. Còn hành động mà ông Netanyahu thực hiện, tôi không thể diễn tả nổi, đó là một hành động không thể chấp nhận được” - ông Al-Thani nói.

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al-Thani trả lời phỏng vấn với đài CNN ngày 10-9. Ảnh: CNN

Ông Al-Thani nói thêm rằng ông tin vụ tấn công của Israel nhằm vào Doha ngày 9-9 đã “giết chết mọi hy vọng” với số con tin còn lại ở Dải Gaza.

Theo thủ tướng Qatar, vụ tấn công ở Doha chẳng khác gì “khủng bố nhà nước”. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 9-9, ông Al-Thani cũng đã dùng chính cụm từ này để lên án hành động của Israel.

“Tôi không có từ nào để diễn tả cơn thịnh nộ của chúng tôi trước một hành động như vậy. Đây là khủng bố nhà nước. Chúng tôi đã bị phản bội” - ông Al-Thani nói với CNN.

Ông Al-Thani không tiết lộ số phận của trưởng đoàn đàm phán Hamas - ông Khalil Al-Hayya sau vụ tấn công Israel.

Khi được CNN hỏi về tung tích của trưởng đoàn đàm phán, ông Al-Thani nói rằng “cho đến lúc này vẫn chưa có tuyên bố chính thức”.

Hamas ban đầu cho biết có năm thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng Israel đã không ám sát được phái đoàn đàm phán.

Ông Al-Thani cho biết một sĩ quan an ninh Qatar đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

“Chúng tôi đang cố xác định xem liệu còn ai mất tích hay không” - nhà lãnh đạo Qatar nói thêm.

Ông Al-Thani nói ông không thể đoán Hamas sẽ phản ứng thế nào với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ nếu Israel không tấn công Doha, nhưng ông cho rằng cả Israel và Hamas “sắp hết cơ hội” để đạt được thỏa thuận.

Vai trò trung gian của Qatar

Ngay sau vụ tấn công, ông Al-Thani nói với các phóng viên rằng Qatar sẽ không bị ngăn cản trong nỗ lực trung gian. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Al-Thani nói rằng ông Netanyahu đã “phá hủy mọi cơ hội ổn định, mọi cơ hội hòa bình” khi nhắm vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha.

“Tôi đã suy nghĩ lại, thậm chí về toàn bộ tiến trình trong vài tuần qua, rằng ông Netanyahu chỉ đang phí thời gian của chúng tôi. Ông ấy không nghiêm túc với bất cứ điều gì” - thủ tướng Qatar nói thêm, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán gần đây là “vô nghĩa".

Ông Al-Thani cho biết Qatar đang “xem xét lại mọi thứ” liên quan đến sự tham gia của nước này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai, và cho biết Doha đang có một “cuộc trao đổi rất chi tiết” với chính phủ Mỹ về cách thức tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ được thông báo về vụ tấn công ngay trước khi nó diễn ra và không phải từ Israel, mà từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, theo một quan chức Mỹ.

Theo một quan chức Mỹ khác, ông Trump ngay lập tức chỉ thị đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff thông báo cho Qatar. Ông Witkoff có mối quan hệ lâu dài với giới chức Qatar.

Ông Al-Thani nói với CNN rằng Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Qatar.

“Tôi đang làm việc với tất cả các quan chức Mỹ để xem có thể thực hiện những hành động nào ngay lúc này” - ông Al-Thani nói thêm.

Phản ứng khu vực

Qatar hy vọng sẽ có một “phản ứng tập thể” trước vụ Israel tấn công các quan chức Hamas ở Doha, ông Al-Thani cho biết.

“Sẽ có một phản ứng từ khu vực. Phản ứng này hiện đang được tham vấn và thảo luận với các đối tác khác trong khu vực” - ông Al-Thani nói.

Cũng theo thủ tướng Qatar, một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập - Hồi giáo sẽ được tổ chức tại Doha trong những ngày tới, nơi các bên tham dự sẽ quyết định biện pháp hành động.

Tuy nhiên, ông Al-Thani khẳng định Qatar sẽ không yêu cầu các đối tác khu vực khác phải phản ứng theo một cách cụ thể nào.

“Phải có một phản ứng tập thể từ khu vực. Chúng tôi hy vọng sẽ có một hành động có ý nghĩa để ngăn Israel tiếp tục hành vi bắt nạt này” - ông Al-Thani nói bổ sung.