Thủ tướng Qatar bảo lưu quyền đáp trả cuộc không kích của Israel 10/09/2025 10:37

(PLO)- Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết nước này chỉ được Mỹ báo 10 phút trước cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha.

Vài giờ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha hôm 9-9, Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani khẳng định rằng các nỗ lực hòa giải là một phần bản sắc của Qatar và không gì có thể ngăn cản vai trò của nước này trong vấn đề này, theo hãng tin Reuters.

Doha, cùng với Mỹ, là một bên trung gian quan trọng giữa Israel và Hamas trong cuộc chiến ở Gaza.

"Qatar đã nỗ lực hết sức và sẽ làm mọi cách có thể để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, nhưng đối với các cuộc đàm phán hiện tại, tôi không nghĩ có điều gì có giá trị vào lúc này sau những gì chúng ta thấy từ cuộc tấn công hôm nay" - ông al-Thani phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc tấn công của Israel.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani phát biểu trong cuộc họp báo hôm 9-9. Ảnh: AFP

Ông al-Thani cho rằng Israel đã phá hoại những gì ông cho là cơ hội cho hòa bình, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về cuộc không kích.

Theo Thủ tướng al-Thani, các quan chức Mỹ đã thông báo cho Qatar về cuộc không kích chỉ 10 phút trước khi Israel bắt đầu không kích, mô tả cuộc tấn công là "sự phản trắc 100%".

"Qatar có quyền đáp trả cuộc tấn công trắng trợn này và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả" - ông al-Thani nói thêm, đồng thời cho biết một nhóm pháp lý đã được thành lập để xử lý phản ứng của quốc gia vùng Vịnh này đối với vụ không kích của Israel.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc không kích của Israel, Quốc vương Qatar - ông Tamim bin Hamad Al Thani đã lên án "vụ tấn công liều lĩnh" của Israel.

Vụ tấn công này là "một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của Qatar, và là một sự vi phạm rõ ràng các quy tắc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế" - Quốc vương Tamim tuyên bố.

"Trong cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ đã khẳng định tình đoàn kết với Nhà nước Qatar và lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào chủ quyền của nước này, đồng thời chỉ ra rằng các giải pháp ngoại giao có khả năng giải quyết các vấn đề nổi cộm trong khu vực” - theo thông cáo về cuộc điện đàm.

Israel chưa bình luận về các phát ngôn của Qatar. Trong ngày 9-9 Thủ tướng Netanyahu mô tả cuộc không kích của Israel vào Qatar là một hành động kiến tạo hòa bình, theo đài CNN.

“Thời kỳ mà những kẻ đứng đầu khủng bố được hưởng quyền miễn trừ ở bất kỳ đâu đã chấm dứt. Tôi sẽ không cho phép có sự miễn trừ nào cho những kẻ đã sát hại người dân của chúng tôi” - ông Netanyahu phát biểu tại một sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tổ chức.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tổ chức hôm 9-9. Ảnh: GPO

Cuộc không kích của Israel “có thể mở ra cánh cửa chấm dứt chiến sự ở Gaza", theo ông Netanyahu.

“Israel đã chấp nhận các nguyên tắc, đề xuất mà Tổng thống Trump đưa ra để chấm dứt chiến sự, bắt đầu bằng việc ngay lập tức trả tự do cho tất cả con tin của chúng tôi - những người đã bị giam cầm trong địa ngục ngục tối Gaza suốt 700 ngày” - thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Ông Netanyahu nói rằng Israel đã “chấp nhận” những nguyên tắc mới nhất do Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

“Nếu đề xuất của Tổng thống Trump được chấp nhận, cuộc chiến có thể chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi có thể bắt đầu một lần nữa theo đuổi việc mở rộng hòa bình trong khu vực vì lợi ích của tất cả mọi người” - ông Netanyahu nói.

Trước khi xảy ra vụ không kích, Hamas đã xác nhận rằng nhóm này đang xem xét “một số ý tưởng” từ phía Mỹ liên quan thỏa thuận ngừng bắn.