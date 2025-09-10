Người nhà con tin ‘tức giận, lo sợ và tuyệt vọng’ sau khi Israel không kích Qatar 10/09/2025 09:56

(PLO)- Các gia đình có con tin Israel đang bị Hamas giam giữ tại Gaza đã bày tỏ sự tức giận, lo lắng tột cùng về số phận của người thân sau khi Israel không kích Qatar.

Sau khi Israel không kích Qatar nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ngày 9-9, thân nhân của các con tin bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza đã bày tỏ sự tức giận, lo sợ và tuyệt vọng về tương lai các cuộc đàm phán đưa người thân trở về và chấm dứt xung đột, tờ Times of Israel đưa tin.

Vụ Israel không kích Qatar xảy ra đúng lúc ban lãnh đạo Hamas đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ mà Israel cũng đã đồng ý. Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định Doha sẽ tiếp tục giữ vai trò trung gian hoà giải, bất chấp cuộc tấn công bị ông gọi là “phản trắc”.

Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích - đại diện cho phần lớn các gia đình có người bị Hamas bắt giữ - cho biết họ đang “theo dõi những diễn biến ở Doha với mối quan ngại sâu sắc và sự lo lắng tột cùng".

“Hiện nay, một nỗi sợ hãi ghê gớm đang bao trùm về cái giá mà các con tin có thể phải trả. Chúng tôi biết từ những người từng bị giam cầm và đã trở về rằng sự trả thù nhắm vào các con tin [sau các cuộc tấn công của Israel] là vô cùng tàn nhẫn” - diễn đàn cho biết.

“Cơ hội trở về của họ giờ đây đang đứng trước sự bất định lớn hơn bao giờ hết, với một điều chắc chắn, đó là thời gian của họ đang cạn kiệt” - Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích nhấn mạnh.

Diễn đàn cũng cho rằng “hình ảnh chiến thắng thực sự sẽ chỉ xuất hiện khi tất cả họ đều trở về nhà”.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ Israel đưa ra cho chúng tôi một kế hoạch cụ thể về một thỏa thuận toàn diện để đưa 48 con tin trở về” - diễn đàn nhấn mạnh.

Gia đình của những con tin Israel và những người ủng hộ biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem nhằm kêu gọi thả các con tin vào ngày 9-9. Ảnh: Yonatan Sindel/ Flash90

Bà Einav Zanngauker - mẹ của con tin Matan Zangauker đang bị Hamas giam giữ - đã chỉ trích Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu vì ra lệnh cho Israel không kích Qatar.

“Có thể ông Netanyahu đã định đoạt số phận của con trai tôi và phá vỡ thỏa thuận. Tôi run lên vì sợ hãi. Có thể ngay lúc này đây, thủ tướng thực sự đã ám sát Matan của tôi. Bất cứ ai cố tình đặt mạng sống của Matan vào hiểm nguy đều là đang giết nó” - bà Zanngauker tức giận.

“Tại sao ông [Netanyahu] cứ khăng khăng phá vỡ mọi cơ hội đạt được thỏa thuận? Đây là mạng sống của con tôi” - bà Zanngauker đặt câu hỏi.

“Mạng sống của Matan đang bị treo lơ lửng. Hết lần này đến lần khác, thủ tướng lại phá hoại thỏa thuận. Tôi chịu hết nổi rồi! Hãy chấm dứt cuộc chiến này ngay và đưa tất cả mọi người trở về trong một thỏa thuận toàn diện” - bà Zanngauker kêu gọi.

Sau khi các gia đình bày tỏ sự đau buồn về các cuộc không kích ở Qatar, ông Gal Hirsch - người đại diện của chính phủ Israel về vấn đề con tin - được cho là đã gửi thông điệp tới người nhà của các con tin rằng Israel đang nỗ lực bảo vệ những người thân yêu của họ.

Ông Hirsch cho rằng các lãnh đạo của Hamas sống bên ngoài Gaza đã tạo ra "rào cản đáng kể" trong các cuộc đàm phán giải cứu con tin, theo truyền thông Israel.

Ông Hirsch đã nói với các gia đình rằng Israel đã chấp nhận đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận toàn diện nhằm trả tự do cho con tin và ngừng bắn với Hamas và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này.