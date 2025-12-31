Ông Zelensky nói về khả năng Mỹ đưa lính sang Ukraine bảo đảm an ninh 31/12/2025 07:10

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev cam kết theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự với Moscow, tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin theo bất kỳ hình thức nào.

Ngày 30-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tiết lộ Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Ukraine như một phần trong các cam kết an ninh, theo hãng tin Reuters.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục lên tiếng bác bỏ vụ việc mà ông gọi là cuộc tấn công "dàn dựng" nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters.

Trao đổi với báo giới về vấn đề an ninh, ông Zelensky cho rằng sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Ukraine sẽ là một sự tăng cường an ninh to lớn cho Kiev.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Tất nhiên, chúng tôi đang thảo luận điều này với Tổng thống Trump và đại diện của liên minh (phương Tây) hỗ trợ Kiev. Chúng tôi muốn điều này. Đây sẽ là một vị thế vững chắc cho các cam kết an ninh" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề điều động binh sĩ Mỹ tới Ukraine theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Bất chấp sự thiếu hụt niềm tin sâu sắc giữa hai bên, ông Zelensky bày tỏ thiện chí gặp người đứng đầu Điện Kremlin.

"Tôi đã nói với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng tôi sẵn sàng cho mọi hình thức gặp ông Putin. Tôi không ngại bất kỳ hình thức nào" - ông Zelensky nói.

Trước đó vào ngày 28-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định ông và ông Zelensky "có thể đang ở rất gần" một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mặc dù các vấn đề lãnh thổ "gai góc" vẫn còn tồn tại.

Về các cam kết an ninh, ông Trump tỏ ra thận trọng hơn so với người đồng cấp Ukraine, nhưng cho biết hai bên đã đạt được 95% thỏa thuận. Ông cũng kỳ vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực này với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tuy nhiên, bầu không khí đàm phán trở nên căng thẳng sau đó, khi Nga tuyên bố quan điểm đàm phán của họ sẽ cứng rắn hơn sau cáo buộc Kiev tấn công dinh thự của ông Putin ở tỉnh Novgorod.

Phía Kiev bác bỏ hoàn toàn, cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đầy cam go.

"Câu chuyện về cái gọi là 'vụ tấn công dinh thự' này hoàn toàn là sự bịa đặt nhằm biện minh cho các cuộc tấn công chống lại Ukraine, gồm cả thủ đô Kiev, cũng như biện minh cho việc Nga từ chối thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt chiến sự" - ông Zelensky nói.

Đáng chú ý, một nguồn tin chính phủ Pháp chia sẻ với hãng Reuters rằng phía Paris cũng nhận định không có bằng chứng nào để xác thực cáo buộc của Moscow về việc dinh thự ông Putin đã bị tấn công.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi, đồng thời khẳng định ông muốn xem xét các thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc này.

"Đối với tôi, có vẻ hơi phi lý khi Ukraine thực sự muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình, đang ở rất gần đích đến, mà lại thực hiện một hành động bị coi là liều lĩnh hoặc không mang lại lợi ích gì như vậy" - ông Whitaker trả lời đài Fox Business.