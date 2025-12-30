Nga nói Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, tuyên bố đổi lập trường đàm phán; Trump-Zelensky lên tiếng 30/12/2025 05:30

(PLO)- Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, trong khi Kiev bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là vô căn cứ và nhằm làm suy yếu các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Ngày 29-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng quân đội Ukraine đã phóng một loạt 91 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28 rạng sáng 29-12, đài RT đưa tin.

Nga cáo buộc, Ukraine bác bỏ

Ông Lavrov cảnh báo rằng Kiev đã chuyển hẳn sang các chính sách "khủng bố nhà nước", do đó Moscow sẽ xem xét lại lập trường đàm phán cho phù hợp.

"Tất cả các UAV đều đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga tiêu diệt" - ông Lavrov xác nhận.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh "các cuộc đàm phán dồn dập giữa Nga và Mỹ", đồng thời tuyên bố sẽ không bỏ qua những hành động của Kiev mà ông gọi là "liều lĩnh".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cảnh báo Moscow đã xác định các mục tiêu và thời điểm cho các đòn trả đũa sắp tới.

Ngoại trưởng Nga cho biết vụ việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, dù không cung cấp chi tiết cụ thể về những thay đổi tiềm tàng trong lập trường của Nga.

"Chúng tôi không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, trước sự thoái hóa hoàn toàn của chính quyền Kiev - vốn đã chuyển sang chính sách khủng bố nhà nước - lập trường đàm phán của Nga sẽ được điều chỉnh" - ông Lavrov tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc tấn công dinh thự của ông Putin, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại "những tiến bộ" mà Mỹ và Ukraine đạt được, đồng thời tạo tiền đề tấn công khu vực chính phủ tại Kiev.

Tổng thống Zelensky gọi đây là "lại thêm một lời dối trá", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là nhắm vào thủ đô Kiev".

"Với tuyên bố về một cuộc tấn công được dàn dựng vào một dinh thự nào đó, họ đang dọn đường để tấn công, nhiều khả năng là thủ đô và các tòa nhà chính phủ. Chúng ta đã thấy điều này trước đây, khi họ tấn công Văn phòng Nội các Ukraine" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho rằng tuyên bố này được đưa ra có chủ đích trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Ukraine với Mỹ về khung thỏa thuận hòa bình sửa đổi đang có tiến triển.

"Rõ ràng là hôm qua chúng tôi đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cũng rất rõ rằng khi không có bê bối, khi xuất hiện những tiến triển, thì đó lại là một thất bại đối với phía Nga. Họ không muốn chấm dứt cuộc chiến này và chỉ có thể bị buộc phải làm vậy dưới sức ép. Vì thế, họ đang tìm kiếm một cái cớ" - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cũng khẳng định Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Ông Sybiha nhấn mạnh Ukraine đang hành động tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi kêu gọi thế giới lên án những tuyên bố khiêu khích của Nga nhằm phá hoại tiến trình hòa bình mang tính xây dựng. Ukraine vẫn cam kết với các nỗ lực hòa bình do mỹ dẫn đầu với sự tham gia của các đối tác châu Âu" - ông Sybiha viết trên Telegram.

Ông Sybiha cũng dẫn chứng việc Nga đã tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine trong năm nay. Cụ thể, trụ sở Chính phủ Ukraine tại Kiev đã bị trúng một tên lửa Iskander của Nga trong đêm 7-9.

Ông Trump lên tiếng

Tại dinh thự Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ), ông Trump nói rằng ông đã được ông Putin thông tin về việc dinh thự của nhà lãnh đạo Nga bị tấn công, theo đài NEXTA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tổng thống Putin nói với tôi rằng ông ấy đã bị tấn công, điều đó không ổn chút nào. Đừng quên rằng chính tôi đã ngăn việc chuyển giao tên lửa Tomahawk, tôi không muốn điều đó xảy ra. Đây là một giai đoạn rất nhạy cảm. Tấn công trên mặt trận là một chuyện, còn tấn công vào nhà riêng của ông ấy lại là chuyện khác” - ông Trump nói.

Trong khi đó, ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga - thì nói rằng ông Trump đã “bị sốc” trước thông tin trên, đồng thời cho biết ông không lường trước được những “hành động điên rồ” như vậy.

“Phía Nga đã nói rõ rằng những hành động liều lĩnh như vậy chắc chắn sẽ không thể không bị đáp trả. Theo lời Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ đã bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ, nói rằng ông không thể tưởng tượng được Kiev lại có thể thực hiện những hành động điên rồ như vậy" - ông Ushakov nói.

“Trong bối cảnh hiện nay, lập trường của Nga đối với một số thỏa thuận đã đạt được trước đó cũng như các giải pháp đang được xem xét sẽ được rà soát lại. Điều này đã được nêu rất rõ, và phía Mỹ cần phải hiểu điều đó một cách thỏa đáng” - ông Ushakov nhấn mạnh.