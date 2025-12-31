Mỹ không tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, Nga đoán lý do phá hoại nỗ lực hòa giải của ông Trump 31/12/2025 07:05

(PLO)- Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin để làm trật bánh nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi đại sứ Mỹ tại NATO tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Moscow.

Ngày 30-12, Điện Kremlin nói rằng việc dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin bị tấn công (mà Moscow cho là do Kiev làm) là nhằm phá hoại nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc hòa giải xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định nỗ lực tấn công này là "một hành động khủng bố nhằm làm trật bánh các cuộc đàm phán, chứ không chỉ nhắm vào cá nhân Tổng thống Putin".

"Hành động này nhắm trực tiếp vào ông Trump, vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine" - vị phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, ông Putin đã thông báo cho ông Trump về vụ việc trong cuộc điện đàm hôm 29-12. Ông Peskov khẳng định giọng điệu của cuộc trò chuyện Trump-Putin cho thấy sự "khiêu khích" từ phía Ukraine không thể phá hoại lòng tin đã được xây dựng giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Peskov cho biết phản ứng của Nga đối với vụ tấn công sẽ bao gồm việc thực thi một lập trường ngoại giao cứng rắn hơn liên quan thỏa thuận hòa bình với Ukraine, cùng với một biện pháp đáp trả sẽ do quân đội quyết định.

Cùng ngày 30-12, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi trước cáo buộc của Nga cho rằng Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin, đồng thời khẳng định ông muốn xem xét các thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc này.

"Chưa rõ liệu sự việc này có thực sự xảy ra hay không" - ông Whitaker trả lời đài Fox Business.

"Đối với tôi, có vẻ hơi phi lý khi Ukraine thực sự muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình, đang ở rất gần đích đến, mà lại thực hiện một hành động bị coi là liều lĩnh hoặc không mang lại lợi ích gì như vậy" - đại sứ Mỹ nhận định.

"Chúng tôi sẽ làm rõ ngọn ngành các thông tin tình báo. Và đối với tôi, điều quan trọng nhất là các cơ quan tình báo của Mỹ và đồng minh kết luận ra sao về việc liệu cuộc tấn công này có thực sự xảy ra hay không" - ông Whitaker nhấn mạnh.

Hiện tại, Nhà Trắng từ chối bình luận thêm, trong khi các quan chức thuộc cộng đồng tình báo Mỹ vẫn tỏ ra rất kín tiếng. Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng vào đêm 28, rạng sáng 29-12, "Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố sử dụng 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào dinh thự công vụ của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod".

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh dù Moscow vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng "lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại" trước những "hành động liều lĩnh" từ phía Ukraine.

"Các mục tiêu cho đòn tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện đã được xác định" - Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc về vụ tấn công.

Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại những "bước tiến" mà Mỹ và Ukraine đã đạt được, cũng như tạo tiền đề tấn công vào khu vực đầu não chính phủ Ukraine tại Kiev.