Iran thề đáp trả nhanh mạnh nếu Mỹ và Israel đánh lần nữa 31/12/2025 11:15

(PLO)- Iran cảnh báo sẽ trả đũa ngay lập tức và rất mạnh đối với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ hay từ Israel, sau phát ngôn cảnh báo tấn công từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 30-12, phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhanh và mạnh đối với bất kỳ hành động gây hấn nào sau những phát ngôn đe dọa quân sự mới đây từ Mỹ và Israel, đài RT đưa tin.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng “phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động xâm lược độc đoán nào sẽ rất gay gắt và đáng tiếc”. Vài ngày trước đó, ông Pezeshkian tuyên bố gay gắt rằng những căng thẳng này là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn và Tehran đang trong “một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu”.

Trong khi đó, trên kênh X, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - tuyên bố rằng học thuyết quốc phòng của Tehran quy định rằng “một số phản ứng được quyết định từ rất lâu trước khi các mối đe dọa đạt đến giai đoạn thực thi”. Ông Shamkhani cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả “ngay lập tức” và “khắc nghiệt”, “vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”.

Cơ sở hạt nhân Fodow của Iran sau khi bị Mỹ thả bom hồi tháng 6-2025. Ảnh vệ tinh của MAXAR

Trong ngày 30-12 Tổng thống Pezeshkian có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bàn về quan hệ song phương, hợp tác chiến lược, cũng như tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, theo Điện Kremlin.

Nga kêu gọi các bên giảm thang căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 30-12 rằng Moscow tin rằng cần phải “kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực” và “đối thoại với Iran” nên là ưu tiên hàng đầu.

Các phát ngôn từ phía chính phủ Tehran và từ Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida (Mỹ) ngày 29-12 - đã cảnh báo sẽ "trừng phạt" Iran nếu nước này cố gắng tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

“Nếu điều đó được xác nhận, họ biết hậu quả, và hậu quả sẽ rất nặng nề, có thể còn nặng nề hơn lần trước… Nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, họ đang làm gì, và tôi hy vọng họ không làm điều đó, bởi vì chúng tôi không muốn lãng phí nhiên liệu cho một chiếc B-2 – đó là một chuyến đi 37 tiếng cả đi lẫn về”- ông Trump cảnh báo.

Vị tổng thống Mỹ nhận định rằng sẽ "khôn ngoan hơn nhiều" nếu Tehran "đạt được thỏa thuận" với Washington, đồng thời cho rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội "lần trước, trước khi chúng ta tiến hành một cuộc tấn công lớn vào họ".

Hồi tháng 6, Israel phát động cuộc tấn công Iran kéo dài 12 ngày. Mỹ và Israel đã phối hợp không kích vào các địa điểm hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, với lý do nhằm ngăn chặn Tehran thúc đẩy chương trình hạt nhân.

Đợt tấn công này đã làm đứt gãy tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian hồi đầu năm nay. Vào tháng 10, Liên minh châu Âu và Anh đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, vốn đã được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Kể từ đó, Iran tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2015 nữa. Tehran luôn bác bỏ nhận định từ phương Tây rằng mình tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án các cuộc tấn công là hành vi vi phạm chủ quyền không có lý do chính đáng. Các quan chức Iran tuyên bố rằng các cơ sở bị hư hại sẽ được xây dựng lại và việc làm giàu uranium sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên Iran khẳng định vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng chỉ khi phía Mỹ ngừng đặt ra những điều kiện mà Ngoại trưởng Abbas Araghchi trước đó mô tả là "bất khả thi và không thể chấp nhận được".