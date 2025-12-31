Từ thiên tai đến 'nhân tai', nhìn lại các thảm hoạ tàn khốc trong năm 2025 31/12/2025 12:00

(PLO)- Những thảm hoạ xảy ra trong năm 2025 là minh chứng cho thấy nhiều nguy cơ vẫn hiện hữu và con người cần hành động nhiều hơn nữa vì một thế giới an toàn hơn.

Năm 2025 xảy ra nhiều sự cố và hiện tượng thiên tai thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Những thảm hoạ này cho thấy nhiều nguy cơ vẫn hiện hữu và thế giới cần hành động nhiều hơn nữa để dự báo, ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại một khi chúng xảy ra.

Dưới đây là những thảm hoạ nghiêm trọng nhất trong năm 2025 theo tổng hợp của Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh.

Thiên tai khôn lường

Kinh hoàng động đất ở Tây Tạng, Myanmar, Afghanistan

Sáng 7-1, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển huyện Định Nhật ở Nhật Khách Tắc thuộc khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Chính quyền Trung Quốc báo cáo thương vong gồm 126 người chết và 337 người bị thương, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Thiệt hại do trận động đất 6,8 độ richter hôm 7-1 ở khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Năm 2025 chứng kiến hai trận động đất khác còn kinh hoàng hơn. Trận động đất 7,7 độ richter hôm 28-3 với tâm chấn gần TP Mandalay (Myanmar) đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người ở Myanmar và 41 người ở Thái Lan, theo tờ Bangkok Post. Cả thế giới, trong đó có Việt Nam, đã gửi nhiều nguồn lực để hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.

Người dân tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát vì trận động đất ở Mandalay (Myanmar) hôm 28-3. Ảnh: AFP

Trận động đất ở miền đông Afghanistan hôm 31-8 có độ lớn nhỏ hơn (6,0 độ richter) nhưng có tâm chấn nông, lại xảy ra vào nửa đêm nên gây thiệt hại nặng nề hơn – hơn 2.200 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương, theo tờ The New York Times (NYT). Sớm ngày 3-11, miền bắc Afghanistan hứng một trận động đất khác mạnh 6,3 độ richter, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gần 2.200 người bị thương, theo Liên Hợp Quốc (LHQ).

Người dân Afghanistan đi ngang qua những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở miền đông Afghanistan khuya 31-8. Ảnh: AFP

"Lửa địa ngục" cháy rừng ở Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc

Trong tháng 1, miền nam bang California (Mỹ) chìm trong những trận cháy rừng được ví như “lửa địa ngục”. Theo ước tính của Trường Y thuộc ĐH Boston (Mỹ) và ĐH Helsinki (Phần Lan), ngọn lửa đã lan ra diện tích lên tới hơn 200 km2, ảnh hưởng gần 16.000 nhà cửa và doanh nghiệp. Chính quyền California báo cáo 31 người chết trong các đám cháy, theo đài NPR.

Cháy rừng như “lửa địa ngục” hồi tháng 1 ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: NYT

Cháy rừng cũng hoành hành ở Hàn Quốc (tháng 3 tới tháng 5) và châu Âu (cuối tháng 8). Seoul báo cáo 31 người thiệt mạng, trong khi tổng số người chết vì cháy rừng ở châu Âu cũng là khoảng 30, theo hãng thông tấn Yonhap và trang tin Euronews.

Nỗ lực xuyên đêm ngày 23-3 để dập cháy rừng ở huyện Sancheong (tỉnh Gyeongsangnam, đông nam Hàn Quốc) từ hôm 23-3. Ảnh: NEW1

Kỷ lục mưa, lũ và siêu bão ở Mỹ, vùng Caribe, Philippines, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam

Năm 2025 cũng chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa lũ, sạt lở đất… Trận lũ quét đầu tháng 7 ở bang Texas (Mỹ) khiến ít nhất 135 người thiệt mạng, trong đó có 27 người tại trại hè nữ sinh Mystic (hạt Kerr), và hơn 160 người mất tích, theo đài CBS News.

Khu vực ven sông Guadapule tại hạt Kerr hôm 5-7 trở nên hoang tàn do trận lũ quét ở Texas. Ảnh: NPR

Khu vực Caribe chứng kiến mùa mưa bão thảm khốc với nhiều cơn cuồng phong cực mạnh. Siêu bão Melissa hồi tháng 10 là cơn bão gây thiệt hại và thương vong lớn nhất thế giới trong năm 2025, khiến hơn 90 người thiệt mạng ở Jamaica, Haiti và Cộng hoà Dominica. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới gần 50 tỉ USD, theo NYT.

Thiệt hại ở TP Santiago de Cuba, phía đông nam sau khi siêu bão Melissa quét qua. Ảnh: NBC NEWS

Mùa bão năm 2025 ở châu Á cũng dữ dội. Siêu bão Ragasa hồi giữa tháng 9 gây ra nhiều thương vong ở Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc (đại lục), trong đó 19 người chết do vỡ hồ chắn ở huyện Hoa Liên (Đài Loan). Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người phải sơ tán, theo trang tin Channel News Asia.

Sóng lớn dội vào khu dân cư Heng Fa Chuen (Hong Kong) khi siêu bão Ragasa áp sát. Ảnh: AFP

Siêu bão Kalmaegi làm 269 người chết ở Philippines trước khi vào Biển Đông, đổ bộ vào miền trung Việt Nam. Ngay sau đó, Philippines hứng chịu siêu bão Fung-wong với quỹ đạo di chuyển và diễn biến phức tạp, khiến 33 người thiệt mạng, theo đài GMA News.

Mưa lũ ở miền Trung hồi tháng 10. Ảnh: PLO

Trong năm 2025, mưa lũ ở nước ta đã khiến 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; 4.179 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi với tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 98.677 tỉ đồng.

Trong năm đã xuất hiện tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Cùng với bão, mưa lớn cực đoan và lũ vượt mức lịch sử đã xảy ra trên 18 tuyến sông thuộc khu vực Bắc Bộ và miền trung.

Nhiều ngôi nhà bị ngập lụt ở thành phố Tuguegarao, tỉnh Cagayan, phía bắc Manila, ngày 10-11, sau khi sông tràn bờ do mưa lớn từ bão Fung-wong. Ảnh: AFP

Xoáy thuận nhiệt đới Senyar cực kỳ hiếm gặp hình thành ngay ở eo biển Malacca hồi cuối tháng 11. Cùng thời gian này, bão Ditwah đổ bộ Sri Lanka làm 618 người chết. Theo LHQ, từ ngày 17-11 tới 3-12, hơn 1.600 người thiệt mạng do mưa bão ở Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm hơn 900 người ở Indonesia.

Một ngôi làng ở tỉnh Aceh (Indonesia) hôm 28-11 vẫn bị cô lập giữa lũ. Ảnh: ANTARA

Lũ quét sau đợt mưa lớn cuối tháng 5 ở bang Niger (Nigeria) là một trong những thảm hoạ thiên nhiên nghiêm trọng nhất ở châu Phi trong năm 2025, khiến hơn 150 người chết, hơn 500 người mất tích và 3.000 người phải đi sơ tán, theo báo cáo của LHQ.

Hậu quả trận lụt hồi tháng 5 ở bang Niger (Nigeria). Ảnh: AFP

Nhân tai thảm khốc

Cực đoan khủng bố ở Mỹ, Pakistan, Afghanistan, Úc

Nguy cơ khủng bố vẫn chưa thể bị đẩy lùi. Chỉ vài giờ sau khi chuông đồng hồ chuyển sang năm 2025, một chiếc xe bán tải gắn cờ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lao vào đám đông ở TP New Orleans (bang Louisiana, Mỹ), tài xế và 14 người khác thiệt mạng. Cùng ngày xảy ra vụ đánh bom liều chết ngay bên ngoài khách sạn Trump International ở TP Las Vegas (bang Nevada, Mỹ), theo CBS News.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ xe tải đâm vào đám đông ở Khu phố Pháp, TP New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) hôm 1-1. Ảnh: CNN

Phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) hôm 11-3 bắt cóc đoàn tàu Jaffar Express chở 380 người ở tỉnh Balochistan (Pakistan). Sau nỗ lực giải cứu, 23 lính Pakistan và 8 dân thường thiệt mạng; 33 tay súng bị tiêu diệt. Sau đó hơn 2 tháng, Balochistan chứng kiến một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe đưa đón học sinh làm 10 nạn nhân thiệt mạng. Nước láng giềng Ấn Độ xảy ra vụ khủng bố hôm 22-4 khiến 26 người thiệt mạng, theo hãng tin Al Jazeera.

Các tay súng BLA chặn, bắt cóc tàu Jaffar Express hôm 11-3 ở tỉnh Balochistan (Pakistan). Ảnh: INDIA TODAY

Cuối năm 2025, thế giới chấn động sau vụ xả súng hôm 14-12 nhắm vào người Do Thái ở bãi biển Bondi (TP Sydney, Úc). Một trong hai tay súng bị tiêu diệt, 15 nạn nhân thiệt mạng. Giới chức Úc xác định hai nghi phạm có liên quan tới IS, theo đài ABC.

Hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi (TP Sydney, Úc) chiều 14-12. Ảnh: ABC

Thảm khốc tai nạn hàng không, đường bộ, hoả hoạn ở Hong Kong, Ấn Độ, Mỹ, Nga

Năm 2025 cũng xảy ra nhiều sự cố hàng không gây ra thương vong lớn. Nghiêm trọng nhất là thảm kịch chuyến bay mang số hiệu AI171 ngày 12-6 của hãng Air India rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh. 241 trong số 242 người trên máy bay và 38 người dưới mặt đất thiệt mạng, theo tờ India Today.

Nỗ lực cứu hộ sau vụ tai nạn máy bay AI171 ở Ấn Độ hôm 12-6. Ảnh: ANI

Một máy bay của hãng American Airlines tối 29-1 đã va chạm với một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk của Lục quân Mỹ rồi rơi xuống sông thủ đô Washington D.C khiến 67 người thiệt mạng, theo CBS News. Còn ở Nga, máy bay của hãng Angara Airlines (Nga) rơi ở vùng Viễn Đông hôm 24-7 khiến toàn bộ 49 người trên máy bay thiệt mạng, theo hãng tin RIA Novosti.

Các lực lượng chức năng đang gấp rút tiến hành các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau vụ máy bay chở khách va chạm trực thăng, rơi gần thủ đô Washington D.C. Ảnh: AFP

Một máy bay quân sự Bangladesh gặp nạn khi huấn luyện hôm 21-7, rơi xuống một trường học và khiến 36 người thiệt mạng. Toàn bộ 20 người trên một chiếc máy bay quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng sau khi gặp nạn, rơi tại Georgia hôm 11-11. Máy bay LCA Tejas Mark 1 của Ấn Độ rơi hôm 21-11 khi bay biểu diễn ở triển lãm hàng không Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), phi công không kịp nhảy dù, theo hãng tin Reuters.

Máy bay quân sự C-130 Thổ Nhĩ Kỳ rơi xuống Georgia hôm 11-11. Nguồn: THE TIMES OF ISRAEL

Ở Nam Mỹ, ít nhất 37 người thiệt mạng, 39 người bị thương khi 2 xe buýt đâm vào nhau ở TP Potosi (Bolivia) hôm 1-3. Trên sông Congo ở châu Phi, chiếc thuyền HB Kongolo chở 500 khách bốc cháy hôm 18-4, ít nhất 148 người thiệt mạng. Ngày 3-8, một thuyền chở người di cư châu Phi bị lật ngoài khơi Yemen khiến 68 người thiệt mạng, 74 người mất tích, theo hãng tin Reuters và tờ The Guardian.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khi hai chiếc xe buýt đâm nhau ở TP Potosi (Bolivia) ngày 1-3. Ảnh: AFP

Liên quan ngành xây dựng, toà nhà cao 30 tầng ở Thái Lan bị sập trong trận động đất hôm 28-3 khiến 95 người thiệt mạng. Hơn 200 người chết trong vụ sập hộp đêm ở Cộng hoà Dominica hồi tháng 4. Một trường học ở Indonesia bị sập khi đang được tu bổ hồi cuối tháng 9 khiến 67 người chết. Khu mỏ Kalando ở Cộng hoà Dân chủ Congo chứng kiến 32 người chết sau vụ sập cầu hôm 16-11, theo Reuters.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ sập trường học ở Indonesia chiều 29-9. Ảnh: ANTARA

Đặc biệt, giàn giáo tre tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc) bắt lửa hôm 26-11 gây ra hoả hoạn nghiêm trọng và làm 161 người chết. Sau hơn 1 tháng, quá trình khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn tất, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 26-11. Ảnh: SCMP

Còn tại Ấn Độ, mối nguy giẫm đạp ở đông người vẫn hiện hữu. Hai vụ việc liên quan tới đoàn người hành hương về lễ hội Maha Kumbh Mela ở miền bắc nước này, khiến lần lượt 30 người (ngày 29-1) và 18 người (ngày 15-2) thiệt mạng. Ít nhất 41 người chết trong vụ giẫm đạp tại cuộc mít tinh hôm 27-9 ở bang Tamil Nadu, theo India Today.

Nhân viên cứu hộ đang di chuyển một nạn nhân của vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội Maha Kumbh Mela ở TP Prayagraj (Ấn Độ), ngày 29-1. Ảnh: AFP