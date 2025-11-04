Bão Kalmaegi gây ngập lụt nặng ở Philippines, 4 người thiệt mạng

Bão Kalmaegi gây ngập lụt nặng ở Philippines, 26 người thiệt mạng 04/11/2025 16:55

(PLO)- Bão Kalmaegi đã làm 26 người chết ở Philippines, trước khi di chuyển vào miền Trung nước ta.

Tính đến 7 giờ tối 4-11 (giờ địa phương) đã 26 thiệt mạng ở Philippines do bão Kalmaegi, nhiều ngôi nhà chìm trong nước và hàng nghìn người phải sơ tán, theo hãng tin Reuters.

Bão Kalmaegi (Philippines gọi là bão Tino), đã suy yếu sau khi đổ bộ vào sáng sớm 4-11, song vẫn gây ảnh hưởng với sức gió 130 km/giờ, giật tới 180 km/giờ khi quét qua các đảo Visayas và miền bắc đảo Palawan.

Bão Kalmaegi đổ bộ vào TP Cebu (Philippines) ngày 4-11. Ảnh: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHILIPPINES

Thương vong nhiều nhất tại đảo Cebu với 21 người được xác nhận đã thiệt mạng, tờ Manila Times dẫn lời ông Rafaelito Alejandro - Phó Giám đốc Phòng vệ Dân sự Philippines.

Nhiều thị trấn trên đảo Cebu bị ngập sâu trong nước lũ. Xe hơi, xe tải và thậm chí cả những container hàng khổng lồ bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu.

“Chúng tôi không ngờ lại có lũ lớn đến vậy” - bà Ainjeliz Orong, cán bộ thông tin tỉnh Cebu nói với Reuters.

Tại tỉnh Bohol lân cận, 1 người tử vong do bị cây đổ đè trúng, ông Anthony Damalerio, quan chức phụ trách thảm họa địa phương, nói với đài DZMM.

Hàng chục nghìn cư dân đã được sơ tán trên khắp vùng Visayas, bao gồm một số khu vực ở miền nam Luzon và miền bắc Mindanao.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Kalmaegi dự kiến sẽ ra khỏi vùng lãnh thổ nước này vào đêm 5-11 hoặc rạng sáng 6-11.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra ở tỉnh Cebu ngày 4-11. Ảnh: AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra ở tỉnh Cebu ngày 4-11. Ảnh: AFP

Ảnh và video do Hội Chữ thập đỏ Philippines đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ lội qua dòng nước lũ sâu đến đầu gối ở TP Cebu, dùng thuyền để tiếp cận những người bị mắc kẹt.

Ở thị trấn Liloan, vùng ngoại ô phía bắc TP Cebu, nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ còn thấy phần mái và tầng trên.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines PAGASA cho biết sự kết hợp giữa bão Kalmaegi và một dải hội tụ gió đã gây mưa to và gió mạnh khắp khu vực Visayas và các vùng lân cận.

Hơn 180 chuyến bay đi và đến các khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã bị hủy trong ngày 4-11, trong khi các tàu thuyền được khuyến cáo nên nhanh chóng tìm nơi neo đậu an toàn và không ra khơi.

PAGASA cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng do bão” gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, có thể cao hơn 3 m tại các khu vực ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines.

Theo dự báo, sau khi đi vào Biển Đông, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam vào tối 6-11.