Bão KALMAEGI mạnh thêm 1 cấp, sớm mai sẽ phát tin bão khẩn cấp 04/11/2025 11:36

(PLO)- Bão KALMAEGI vẫn đang đi nhanh vào Biển Đông, cường độ không ngừng mạnh lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão KALMAEGI đang mạnh lên rất nhanh. 7 giờ sáng nay, 4-11, bão đã mạnh lên cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, mạnh thêm một cấp so với sáng qua.

Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

“Muộn nhất là 5 giờ sáng mai, 5-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia sẽ phát bản tin bão khẩn cấp”, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông, bão KALMAEGI vẫn có khả năng mạnh thêm. Khi ở trên vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, bão KALMAEGI có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão KALMAEGI.

Nhận định chung về đặc điểm của cơn bão này, các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Dự báo khi áp sát đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, bão vẫn giữ cấp độ cuồng phong với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15.

Dự báo đêm 6-11, rạng sáng 7-11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đồng thời gây mưa lớn diện rộng từ đêm 6-11 đến ngày 9-11 trên khu vực này.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 25 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN&MT) cũng có văn bản đề nghị Sở NN&MT các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa chủ động chỉ đạo việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão KALMAEGI.

Cùng đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đến Đại sứ quán các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.