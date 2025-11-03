44 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung 03/11/2025 20:48

(PLO)- Tính đến 17 giờ 30 ngày 3-11, đã có 44 người chết và mất tích, 76 người bị thương do mưa lũ ở miền Trung.

Tối 3-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Theo cập nhật của các địa phương, số người chết và mất tích vẫn tiếp tục tăng lên. Tính đến 17 giờ 30 ngày 3-11, đã có 44 người chết và mất tích, trong đó có 38 người chết và 6 người mất tích, 76 người bị thương.

Trong 38 người dân không may bị thiệt mạng do mưa lũ, tỉnh Quảng Trị có 7 người, Huế có 15 người, Đà Nẵng 13 người và Lâm Đồng 3 người.

Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại tại một khu dân cư ở xã Avương, TP Đà Nẵng. Ảnh: THANH NHẬT

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ cũng làm hơn 100 ngôi nhà ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế bị sập, cuốn trôi. Có khoảng 453 ngôi nhà bị hư hỏng, tập trung ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Lâm Đồng.

Mưa lũ đã gây ngập lụt diện rộng ở nhiều tỉnh, TP khu vực Trung Trung Bộ. Hiện ở Huế vẫn còn gần 55.000 ngôi nhà bị ngập, hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh có tổng cộng hơn 9.000 ngôi nhà bị ngập, Lâm Đồng còn hơn 600 nhà dân bị ngập và Quảng Ngãi còn khoảng 130 hộ bị ngập.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 8.209 ha lúa, hoa màu; 67.010 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hiện còn 46 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 38 vị trí quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, 8 vị trí do địa phương quản lý.

Về thủy lợi, có 48,5 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 35,5 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Đã khôi phục cấp điện trở lại cho 514.574 khách hàng, còn 52.216 khách hàng bị mất điện tại Đà Nẵng.

Hiện còn 90 xã/phường bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (Hà Tĩnh 16, Quảng Trị 15, Đà Nẵng 35, Huế 9 và Quảng Ngãi 15). Thông tin liên lạc công cộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Các địa phương vẫn đang rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.