Bão KALMAEGI mạnh lên nhanh, đang giật cấp 15 03/11/2025 08:46

(PLO)- Bão KALMAEGI đang mạnh lên nhanh, khi vào Biển Đông, bão có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và vẫn có khả năng mạnh thêm.

Sáng 3-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão KALMAEGI đã mạnh lên cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15.

Lúc 7 giờ, bão đang ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ.

Dự báo hiện tại cho thấy bão KALMAEGI vẫn có khả năng mạnh thêm. Khoảng ngày 5-11, bão KALMAEGI đi vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 15 và vẫn có khả năng mạnh thêm. Khi đi vào Biển Đông, bão KALMAEGI trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

Khoảng 7 giờ ngày 6-11, khi cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam, cường độ bão KALMAEGI ở cấp 14, giật cấp 17 và vẫn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo vùng ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão KALMAEGI.

Theo dự báo xa của Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT), bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6-11 đến 9-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0 m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0 m. Biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.