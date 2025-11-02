Sau thiên tai, trang trại gà muốn khôi phục sản xuất nhưng lại vướng nhiều thủ tục 02/11/2025 13:26

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ NN&MT đã cùng chủ trì diễn đàn để lắng nghe ý kiến, tâm tư của nông dân. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

Khó khăn trong tiếp cận chính sách để khôi phục sản xuất

Trong diễn đàn hôm nay, một vấn đề rất thời sự đã được các nông dân, hợp tác xã đưa ra, đó là việc tiếp cận các chính sách của nhà nước để khôi phục sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Nông dân Nguyễn Đức Lập, Giám đốc HTX gia cầm Minh Hải (xã Bắc Hồng, TP. Hà Nội), cho biết sau hai năm liên tiếp bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, là cơn bão YAGI năm 2024 và bão số 10, 11-2025, trang trại chăn nuôi gà của HTX liên tục bị mất trắng hàng chục tỉ đồng.

Cố gắng gượng dậy sau bão, tái thiết sản xuất, thế nhưng ông Lập cho biết việc tiếp cận các chính sách của Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để xin hỗ trợ cây, con giống, khoanh, giãn nợ và vay vốn tái sản xuất.

Nông dân Nguyễn Đức Lập, Giám đốc HTX gia cầm Minh Hải chia sẻ tại diễn đàn.

“Ví dụ, khi làm việc với ngân hàng, chúng tôi được yêu cầu phải có văn bản xác nhận tình trạng thiệt hại trên diện rộng do UBND cấp tỉnh ban hành; văn bản đề nghị của UBND tỉnh đối với trường hợp khách hàng được xác định là bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Những yêu cầu này khiến việc tiếp cận vốn và hỗ trợ trở nên rất chậm trễ, trong khi người dân cần khôi phục sản xuất kịp thời sau thiên tai”, ông nói.

Do vậy, ông mong muốn Bộ NN&MT phối hợp với các bộ, ngành liên quan có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc này, giúp người dân kịp thời khôi phục sản xuất. Ông cũng đề nghị Bộ NN&MT cho biết về các giải pháp mà Bộ sẽ thực hiện để cải thiện hạ tầng nông nghiệp, chủ động ứng phó với thiên tai, ngập úng?

Trả lời câu hỏi của Nông dân Nguyễn Đức Lập, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết vấn đề hỗ trợ thiệt hại và vay vốn ngân hàng sau thiên tai thuộc phạm vi quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy Cục ghi nhận ý kiến và sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để có hướng tháo gỡ, đảm bảo người dân sớm tiếp cận được chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định pháp luật.

Ông Thành cho biết thêm, theo Luật Phòng, chống thiên tai, việc công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc công bố, xử lý và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó giải quyết được kịp thời những yêu cầu cấp bách của người dân.

Ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Đức Lập.

Đồng thời, Bộ NN&MT cũng đã tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 02 về hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai. Điểm mới của Nghị định này là mức hỗ trợ được nâng lên từ 1 đến 2 lần, thậm chí 3 lần so với quy định trước đây, đồng thời bỏ bớt nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giúp bà con dễ dàng tiếp cận hơn.

Trả lời bổ sung, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết Hội Nông dân Việt Nam sẽ sớm làm việc với phía Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cụ thể, thỏa đáng, nhằm giải đáp đầy đủ quyền lợi và tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ sau thiên tai.

Bộ NN&MT đã được cấp 46.000 tỉ đồng cho phòng chống thiên tai

Trả lời câu hỏi về đầu tư hạ tầng nông nghiệp để chủ động ứng phó với thiên tai, theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021–2025, Bộ đã được bố trí 46.000 tỉ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi.

Hiện nay, Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và đề xuất nguồn vốn khoảng 85.000 tỉ đồng cho giai đoạn 2026–2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Bên cạnh đó, công tác vận hành, ứng phó tại chỗ cũng được chú trọng với hai nhóm nhiệm vụ lớn. Một là, điều tiết hồ chứa hợp lý để giảm lũ, giảm thiệt hại cho hạ du. Hai là, phát huy phương châm “bốn tại chỗ” chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ giúp chủ động ứng phó, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp.

Trao đổi thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, vừa qua, thiên tai đã gây ra nhiều tác động nặng nề ở nước ta. Ngay tại thời điểm này, khu vực miền Trung tiếp tục phải gồng mình chống chọi, thiệt hại rất lớn.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng (bên phải) và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng chủ trì diễn đàn lắng nghe ý kiến, tâm tư của nông dân.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trước tình hình đó, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ tính chất cấp bách của vấn đề, đồng thời chỉ đạo Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng một chương trình tổng thể, căn cơ về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

“Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thiên tai là hiện tượng toàn cầu, xảy ra bất ngờ, ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau, nên để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đầy đủ, đồng bộ cần nguồn lực rất lớn và thời gian dài hạn. Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản”, Bộ trưởng chia sẻ.