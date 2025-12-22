Bộ Công Thương triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc từ ngày 23-12 22/12/2025 19:02

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, hệ thống được vận hành chính thức từ ngày 23-12 và bắt buộc áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa từ 1-1-2026.

Từ trưa ngày 23-12, Bộ Công Thương chính thức triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn, nhằm minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc cho phép doanh nghiệp khai báo, cập nhật thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm theo chuẩn dữ liệu thống nhất, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát, hậu kiểm, phân tích rủi ro và xử lý vi phạm.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 214/NQ-CP.

Người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh việc xác thực, truy vết nguồn gốc sản phẩm.

Thông qua hệ thống, người dân, doanh nghiệp truy cập vào đường link trên có thể tra cứu nhanh việc xác thực, truy vết nguồn gốc sản phẩm. Nếu nghi ngờ đó là hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, có thể gửi tin báo lên hệ thống ngay lập tức.

Theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc là bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa do bộ, cơ quan ngang bộ xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro, tác động đến sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội. Việc áp dụng được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao như hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá, đồng thời khuyến khích áp dụng đối với các nhóm hàng hóa khác.

Theo Bộ Công Thương, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn nhằm thực hiện một trong 6 tiên phong được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Bộ tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra ngày 19-12.