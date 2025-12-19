Thủ tướng yêu cầu ngành công thương thực hiện '6 tiên phong' 19/12/2025 19:27

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong 5 năm qua, ngành Công Thương đã trưởng thành hơn. Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu, thương mại được mở rộng và nâng cao, nội bộ đoàn kết, tổ chức cán bộ tinh - gọn - mạnh.

Chiều 19-12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỉ USD

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, ngành Công Thương đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một trong những dấu ấn nổi bật là đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Theo đó, trong cả giai đoạn, Bộ đã chủ trì xây dựng và trình ban hành sáu luật, gồm Luật Dầu khí, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Điện lực, Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật Thương mại điện tử. Cùng đó là nhiều nghị định, thông tư, và hơn 20 chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển công nghiệp, thương mại trong trung và dài hạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng và cung cầu các mặt hàng thiết yếu, được bảo đảm trong suốt giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều dự án nguồn và lưới điện trọng điểm được triển khai. Đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đạt quy mô khoảng 90.000 MW, đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong nhóm 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới.

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 có bước đổi mới toàn diện. Việt Nam đã ký mới 4 hiệp định thương mại tự do, nâng tổng số lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng khoảng 9 - 10% trong năm 2025. Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 30 tỉ USD. Công tác xúc tiến thương mại được đổi mới mạnh mẽ, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia. Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỉ USD, tiếp tục duy trì thứ hạng cao trên thế giới.

Hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột tăng trưởng quan trọng. Xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng 10,8%/năm, vượt xa kế hoạch đề ra; cán cân thương mại duy trì xuất siêu liên tục.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Công Thương, nếu năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 100 tỉ USD thì đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 920 tỉ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã thực hiện nghi lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025. Ảnh: BCT

Trong đó, dự kiến xuất khẩu ước đạt trên 470 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm, kể từ năm 2016. Qua đó góp phần quan trọng tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 36 mặt hàng năm 2025. Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, khi số thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD tăng từ 27 thị trường vào năm 2013 lên 35 thị trường vào năm 2024.

Rút bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các Bộ, ngành: Công Thương, NN&MT, Ngoại giao, một số địa phương, hiệp hội đánh giá về những kết quả mà ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng này.

Thủ tướng nhận định, trong 5 năm qua, ngành Công Thương đã trưởng thành hơn. Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu, thương mại được mở rộng và nâng cao, thị trường đa dạng và bền vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, tổ chức cán bộ tinh - gọn - mạnh.

Thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng đề nghị tiếp tục bám sát tình hình, nghiên cứu thêm một số nội dung về ba xu hướng lớn. Đó là xu hướng phân tách, phân mảnh, căng thẳng địa chính trị, các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động mạnh tới khu vực và nước ta.

Thủ tướng nhận định, trong 5 năm qua, ngành Công Thương đã trưởng thành hơn. Ảnh: VGP

Cùng với đó là xu thế tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu đang chững lại, liệu có xu hướng hồi phục không trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang bị đe doạ? Cuối cùng là xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Năm 2026, Thủ tướng nêu rõ ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng hai con số. Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu và tiêu dùng (hai trong ba động lực tăng trưởng, cùng với đầu tư), đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ, ngành Công Thương thực hiện "6 tiên phong”. Đó là tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Cùng đó là tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên; tiên phong trong phân cấp, phân quyền (đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát), cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Làm rõ hơn nội hàm "6 tiên phong" này, Thủ tướng nhấn mạnh, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ có máy móc, Bộ Công Thương phải tham mưu xây dựng đường lối, thể chế hóa phù hợp tình hình, đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Về đa dạng hóa thị trường, Thủ tướng nêu rõ cần chú ý các thị trường ngách; nghiên cứu các sản phẩm mà thị trường cần chứ không phải cái mà ta có, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải làm tốt việc này.

Thủ tướng đồng thời đề nghị ngành Công Thương rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác quản lý nhà nước chứ không sa vào các việc cụ thể.

Liên quan vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền thuộc Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ phải giải quyết.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.