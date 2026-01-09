Ngăn chặn 2 tấn thịt heo đã đổi màu, biến chất chuẩn bị được đưa ra thị trường Tết 09/01/2026 17:26

Ngày 9-1, thực hiện đợt kiểm soát an toàn thực phẩm trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; đơn vị quản lý thị trường và công an kiểm tra, phát hiện kho hàng lưu chứa lượng lớn thịt heo biến chất tại phường Thới Hòa.

Tại đây, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn khoảng 2 tấn thịt heo đã đổi màu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đang được tích trữ để chuẩn bị phân tán ra thị trường.

Cụ thể, lúc 11 giờ ngày 9-1, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hành chính kho hàng của ông Trần Út Văn tại khu phố Thới Hòa, phường Thới Hòa, TP.HCM. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, kho lạnh của ông Văn (sinh năm 1973) đang chứa một lượng lớn sản phẩm động vật là thịt heo đông lạnh. Qua kiểm đếm sơ bộ và khai báo của chủ hàng, tổng trọng lượng lô hàng ước tính khoảng 2 tấn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; đơn vị quản lý thị trường và công an kiểm tra phát hiện kho hàng lưu chứa lượng lớn thịt heo biến chất chuẩn bị tuồn ra thị trường. Ảnh: QH

Điều đáng báo động là qua kiểm tra cảm quan thực tế tại hiện trường, toàn bộ số thịt heo này đều có dấu hiệu không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Các tảng thịt đã bị biến đổi màu sắc, chuyển sang màu tím tái và tối sẫm, cho thấy sản phẩm đã hư hỏng nặng hoặc quy trình bảo quản đông lạnh không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ kho hàng là ông Trần Út Văn không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng nói trên. Ông Văn khai nhận toàn bộ số thịt này được ông thu mua trôi nổi từ những người bán bên ngoài thị trường, hoàn toàn không qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Theo lời khai của chủ cơ sở, dù đã thuê kho hoạt động được khoảng một năm nay nhưng số lượng 2 tấn thịt heo này mới được ông nhập về và tích trữ trong khoảng 6 tháng cuối năm 2025, dự kiến xé lẻ để phân phối cho các mối tiêu thụ nhỏ lẻ.

Trước những vi phạm quả tang có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Trần Út Văn. Căn cứ Nghị định 90/2017/NĐ-CP, mức phạt dự kiến cho hành vi tàng trữ, kinh doanh sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm dao động từ 8-12 triệu đồng.

Toàn bộ số thịt heo không rõ nguồn gốc, biến chất bị phát hiện. Ảnh: QH

Về biện pháp khắc phục hậu quả, các thành viên trong đoàn kiểm tra và chủ hàng đã thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ 2 tấn thịt heo tang vật ngay lập tức mà không cần thông qua bước xét nghiệm mẫu, do tình trạng hư hỏng và biến đổi màu sắc đã quá rõ ràng. Ông Trần Út Văn cam kết chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc bốc xếp, vận chuyển và tiêu hủy số hàng này.

Thông tin với pv PLO, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết đơn vị đang kiến nghị lập đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm thị trường Tết Nguyên đán 2026. Đội liên ngành này dự kiến sẽ bao gồm lực lượng chăn nuôi và thú y, quản lý thị trường, công an và các cơ quan liên quan nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề này.