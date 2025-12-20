Nhiều người dân chủ động viết đơn xin thoát nghèo và nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác 20/12/2025 14:18

Đại diện Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết thời gian qua, đã có nhiều hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.

Ngày 20-12, Bộ NN&MT phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sự kiện nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.

Việt Nam là 'điểm sáng' tại Châu Á về giảm nghèo đa chiều

Thông tin về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, cho biết: “Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở Châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững”.

Minh chứng rõ nét cho thành công này, theo ông Đào, là nhận thức của người dân đã có sự thay đổi, với việc thời gian qua, nhiều địa phương có nhiều hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.

“Người dân cũng băn khoăn, e ngại khi nhận mình là hộ nghèo và tự mình vươn lên thoát nghèo”, ông nói.

Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%. Có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Các chính sách đặc thù cho nhóm không có khả năng lao động (như người cao tuổi không lương hưu) cũng được 12 địa phương chủ động ban hành, thể hiện tính nhân văn sâu sắc "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Đại diện Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cũng chỉ ra những hạn chế đang kìm hãm tốc độ về đích. Đó là tình trạng 'e ngại, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm' khi làm công tác giảm nghèo; là sự chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu kém. Đặc biệt, tâm lý ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân vùng lõi nghèo.

Giai đoạn 2026-2035, 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Giảm nghèo bền vững) sẽ được tích hợp thành một Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất. Ông Đào cho biết để hiện thực hóa điều này, dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho giai đoạn 2026-2030 là 100.000 tỉ đồng, cùng với vốn đối ứng khoảng 300.000 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Nguồn lực này sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã nghèo phục vụ phát triển sản xuất, đời sống dân sinh và thích ứng biến đổi khí hậu; Hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững, xây dựng cộng đồng hạnh phúc; Nâng cao năng lực quản lý thông qua chuyển đổi số.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến đánh giá chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 là quyết sách có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bao trùm và bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến trao tặng chứng nhận và quà cho các gương điển hình với ý chí vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực lao động, chủ động tạo thu nhập, dần ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng khẳng định giảm nghèo là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và mỗi người dân. Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng nhân ái, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

“Bộ xác định rõ giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sống; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản"- ông Tiến nói và chia sẻ chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững, thì mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau mới thực sự trở thành hiện thực.

Lãnh đạo Bộ NN&MT cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các đối tác liên quan để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực; để mỗi sự đóng góp của xã hội đều được trân trọng và sử dụng đúng mục đích.