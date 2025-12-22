Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Gỗ Việt Nam' 22/12/2025 18:06

(PLO)- Nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/ VietNam Wood” sẽ là công cụ pháp lý bảo vệ uy tín sản phẩm gỗ Việt, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chiều 22-12, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&MT) tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/ VietNam Wood”.

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết ngành lâm nghiệp nói chung và chế biến, xuất khẩu gỗ nói riêng thời gian qua đã có bước phát triển ấn tượng.

Ông Trần Lê Hồng, Cục phó Cục Sở hữu trí tuệ (giữa) trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam” cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. Ảnh: Bảo Thắng.

Kim ngạch xuất khẩu lâm sản Việt Nam tăng mạnh, từ 7,23 tỉ USD năm 2015 lên 17,35 tỉ USD năm 2024 và dự kiến đạt khoảng 18,1 tỉ USD trong năm 2025. Sản phẩm gỗ Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU.

Tuy nhiên, dù xuất khẩu đi nhiều quốc gia, phần lớn sản phẩm gỗ Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng các thương hiệu ngoại để xuất khẩu. “Chúng ta có bàn tay tài hoa, nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng lại thiếu một thương hiệu gỗ Việt đủ mạnh và có bản sắc trên thị trường quốc tế” – ông Bảo thẳng thắn nhìn nhận.

Trước thực trạng này, năm 2022, đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 đã được ban hành với mục tiêu đưa ngành gỗ trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng thương hiệu gỗ Việt có uy tín trên thị trường quốc tế.

Hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã triển khai xây dựng và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam – Vietnam Wood”. Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngày 17-10 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/VietNam Wood” cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Nhãn hiệu chứng nhận “GỖ VIỆT NAM/VIETNAM WOOD” được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Theo ông Trần Quang Bảo, nhãn hiệu chứng nhận không chỉ là một logo gắn trên sản phẩm mà còn là cam kết về chất lượng, nguồn gốc gỗ hợp pháp, trách nhiệm môi trường và xã hội. Đây chính là công cụ pháp lý bảo vệ uy tín sản phẩm Việt, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ở góc độ cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ, ông Trần Lê Hồng, Cục phó Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh chỉ cần một số ít sản phẩm vi phạm quy định về môi trường, trách nhiệm xã hội hay pháp luật cũng có thể làm tổn hại uy tín của cả ngành. Vì vậy, việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng đã trao Quyết định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/ VietNam Wood” đợt đầu tiên cho 7 doanh nghiệp tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc hợp pháp.