Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét 16 độ C, miền Trung mưa xối xả 03/11/2025 10:41

(PLO)- Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa rét, miền Trung mưa lớn tiếp diễn.

Sáng nay, 3-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết miền Bắc tiếp tục có không khí lạnh tăng cường, kèm theo mưa nhỏ.

Dự báo, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, trời rét đậm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa nhiều nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn diện rộng.

Riêng với khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng, trong đêm qua và sáng nay đã có mưa vừa, mưa to, trong đó Huế - Đà Nẵng mưa rất to, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã (Huế) đến 270mm, trạm Thăng Bình (Đã Nẵng) 376mm.

Mưa suốt đêm qua nhiều khu vực ở Đà Nẵng lại ngập sâu. Ảnh: THANH NHẬT

Dự báo từ nay đến hết 4-11, từ Hà Tĩnh - TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực TP Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 200mm/3h.

Ảnh hưởng của mưa lớn, hiện lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên.

Trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,89m, trên báo động 3 là 0,39m.

Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,81m, trên báo động 3 là 0,31m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,74m, trên báo động 3 là 0,74m.

Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,23m (lúc 07 giờ), trên báo động 3 là 0,23m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên, trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, dao động ở mức cao từ báo động 3 đến trên báo động 3.

Riêng hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống. Lúc 8 giờ, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt trên báo động 1 là 0,62m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc trên báo động 1 là 0,25m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Từ nay đến ngày 5-11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.