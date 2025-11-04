Bão Kalmaegi rất mạnh, Thủ tướng yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó mức cao nhất 04/11/2025 13:17

(PLO)- Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 208 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Công điện cho biết đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa" với tinh thần quyết liệt nhất.

“Lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Trong đó, bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc cấm biển, lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp...

Kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo tất cả các địa phương ven biển khẩn trương triển khai ngay việc đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển; triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ. Đồng thời nghiên cứu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng một phần dung tích hồ chứa trên mực nước dâng bình thường để cắt lũ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, bất thường.

Bão ảnh hưởng trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lịch sử kéo dài. Ảnh: Thanh Nhật

Với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu

Với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu...

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương...

Bộ trưởng Bộ KH&CN chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông. Đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: GD&ĐT, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.