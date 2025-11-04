TP.HCM tiếp tục hỗ trợ 40 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ ở miền Trung 04/11/2025 13:59

(PLO)- Sau hôm nay (4-11), TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ cho TP Huế 20 tỉ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ đồng để các địa phương ứng phó với bão lũ, hỗ trợ người dân.

Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ và họp báo thông tin tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn vận động, đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2025.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiếp nhận hơn 210 tỉ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết tính đến ngày 2-11, Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ với số tiền hơn 204,4 tỉ đồng.

Về hàng hóa, TP.HCM đã vận động, tiếp nhận 731 thùng túi thuốc gia đình (11.096 túi), 70 tấn gạo, 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm (bao gồm mì gói, sữa các loại, quần áo, nước suối, tập, sách, đồ dùng học tập, quần áo...), 535 thùng chăn, mền, ga, khăn với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ TP đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 147 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn tiếp nhận bảng ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Nghệ An 20 tỉ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 20 tỉ đồng, tỉnh Thái Nguyên 20 tỉ đồng, tỉnh Cao Bằng 23 tỉ đồng (trong đó 10 tỉ đồng hỗ trợ xây cầu dân sinh và 10 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Trường Mầm non Kim Đồng).

Hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn 7 tỉ đồng, tỉnh Lào Cai 5 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang 5 tỉ đồng, tỉnh Bắc Ninh 5 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng, tỉnh Điện Biên 2,5 tỉ đồng, tỉnh Sơn La 2,5 tỉ đồng, tỉnh Ninh Bình 2 tỉ đồng, tỉnh Thanh Hóa 2 tỉ đồng, tỉnh Hưng Yên 2 tỉ đồng, tỉnh Đồng Tháp 1 tỉ đồng, TP Huế 10 tỉ đồng, TP Đà Nẵng 10 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bão lũ tại các tỉnh, TP.

Với phương châm “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm”, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế - xã hội của địa phương, các đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho nhân dân khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

Trong buổi tiếp nhận đăng ký hôm nay (ngày 4-11), đã có 22 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền, hàng hóa là 6,1 tỉ đồng, trong đó có 976 triệu đồng hàng hóa.

Như vậy, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 210 tỉ đồng kinh phí và nhiều hàng hoá với tổng giá trị gần 6 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Lời tri ân đến mọi người dân TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thông tin từ tháng 9-2024 khi bão Yagi đổ bộ, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con vùng bão lũ với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất và cao nhất trong điều kiện có thể của TP.

Ngoài chuyển kinh phí, TP.HCM còn tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, tìm hiểu điều kiện thực tế mà các địa phương đang cần hỗ trợ.

“Buổi lễ công bố hôm nay cũng là hình thức để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM công khai, minh bạch các thông tin tiếp nhận, cũng như quá trình, lộ trình, kết quả vận động, đóng góp của chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP”- ông nói.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các tổ chức, cá nhân trao bảng ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ, các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các sở ban ngành và hệ thống chính trị TP.HCM đã đoàn kết, chung sức đồng lòng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Ông cũng cảm ơn hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân… đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp, ủng hộ, hỗ trợ để MTTQ Việt Nam triển khai các chương trình, phối hợp với các địa phương chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Tôi biết có rất nhiều người dân dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng sẳn sàng tiết kiệm để tham gia đóng góp, hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Hôm nay, tôi xin gửi lời tri ân đến những tấm lòng thiện nguyện của mọi người dân trên địa bàn TP, đã sẻ chia với đồng bào khó khăn ở vùng thiên tai, bão lũ.

Cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM trong mỗi đợt vận động đã tiết kiệm những đồng lương để hỗ trợ bà con vùng bão lũ, cùng nhân dân TP tạo sức mạnh chung, xây dựng nên TP.HCM nghĩa tình, vì cả nước”- ông gửi gắm.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh TP.HCM sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung ứng phó với lũ lụt, thiên tai và hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả. Đặc biệt, ông yêu cầu việc giúp đỡ phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của những vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi và đúng đối tượng.

Sau buổi làm việc hôm nay, TP.HCM sẽ hỗ trợ cho TP Huế 20 tỉ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ để các địa phương chuẩn bị các thiết bị để cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão lũ, không để người dân bị đói rét. Việc hỗ trợ sẽ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành.

Sau đó, TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ sau đó. Trong đó, tập trung hỗ trợ các địa phương ổn định cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân, sửa chữa các công trình, trường học, y tế, đê bao, đường sá, cầu dân sinh. Đồng thời có các chương trình hỗ trợ sinh kế người dân và nhiều chương trình khác.