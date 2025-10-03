TP.HCM kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 03/10/2025 16:43

(PLO)- TP.HCM chính thức kêu gọi nhân dân TP cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 với phương châm “cùng cả nước, vì cả nước”.

Ngày 3-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đề xuất hỗ trợ 28 tỉ đồng cho 6 tỉnh, thành

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trân trọng cảm ơn sự trách nhiệm, nghĩa tình của các sở, ngành, cơ quan báo chí đã chủ động tìm phương án hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Bà thông tin ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại do bão lũ tại các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã báo cáo và xin chủ trương của Ban Thường trực Thành ủy TP.HCM để kịp thời hỗ trợ bước đầu.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỉ đồng, hỗ trợ tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng; tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng; tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 tỉ đồng. Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ cứu trợ của TP.HCM.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết ngay khi bão số 10 được dự báo, tòa soạn đã chủ động thông tin, cập nhật liên tục để người dân cả nước nắm rõ diễn biến. Đến nay, hơn 200 bản tin về bão số 10 đã được báo Pháp Luật TPHCM đăng tải, góp phần lan tỏa thông tin đến bạn đọc cả nước. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra và nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc khắc phục hậu quả.

Ông Bình nhấn mạnh, nếu tiếp tục nhận được thêm nguồn lực xã hội, báo sẽ đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để đưa sự sẻ chia đến đúng nơi, đúng người, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết từ phong trào “không nhận hoa chúc mừng khai giảng”, ngành giáo dục TP đã vận động được hơn 17 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, trong số này, 3 tỉ đồng sẽ được gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để kịp thời chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do bão. Bên cạnh đó, Sở cũng hỗ trợ trước cho Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An 3 tỉ đồng, Quảng Trị 1 tỉ đồng, Thanh Hóa 1 tỉ đồng và Lạng Sơn 1 tỉ đồng nhằm góp phần khắc phục hậu quả, đồng thời sẻ chia khó khăn với đội ngũ giáo viên và học sinh chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Tránh hỗ trợ dàn trải, manh mún

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định TP.HCM sẵn sàng chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai với phương châm "cùng cả nước, vì cả nước".

Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí, truyền thông TP.HCM trong thông tin, truyền thông để nhân dân TP có đầy đủ thông tin, có sự quan tâm và biến đó thành hành động, nghĩa cử cao đẹp chung sức vận động, chia sẻ những mất mát của đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Cuộc họp hôm nay xem như chính thức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ra lời kêu gọi, phát động, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra”- ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông lưu ý việc hỗ trợ phải được triển khai một cách chuyên nghiệp, liên tục và có hệ thống, tránh tình trạng manh mún hay dàn trải. Quan trọng hơn, cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, bảo đảm việc hỗ trợ đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế địa phương cũng như nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi các ngành, đoàn thể cùng cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội để huy động hiệu quả các nguồn lực. Ông đặc biệt lưu ý, quá trình vận động và phân bổ nguồn ủng hộ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đến đúng nơi, đúng người, nhằm mang lại kết quả thiết thực nhất.