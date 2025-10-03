Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 03/10/2025 05:42

(PLO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2-10 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Mức hỗ trợ cụ thể cho các tỉnh, thành phố như sau: Tuyên Quang 200 tỉ đồng, Cao Bằng 195 tỉ đồng, Lạng Sơn 20 tỉ đồng, Lào Cai 200 tỉ đồng, Thái Nguyên 20 tỉ đồng, Phú Thọ 20 tỉ đồng, Sơn La 200 tỉ đồng, Lai Châu 24 tỉ đồng, Điện Biên 90 tỉ đồng, Ninh Bình 20 tỉ đồng, Thanh Hóa 200 tỉ đồng, Nghệ An 500 tỉ đồng, Hà Tĩnh 500 tỉ đồng, Quảng Trị 200 tỉ đồng và Huế 135 tỉ đồng.

Bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề cho các địa phương, tổng thiệt hại ước tính ước tính hàng chục nghìn tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, phạm vi, đối tượng và quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Báo cáo kết quả phân bổ kinh phí và triển khai thực hiện về Bộ NN&MT, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ kinh phí.

Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được bổ sung nêu trên chậm nhất đến ngày 31-12-2026. Đồng thời, báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại do thiên tai trong năm 2025, việc sử dụng nguồn lực của địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, số kinh phí vượt quá khả năng bảo đảm của ngân sách địa phương đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30-10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý kinh phí tổng thể.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Bộ NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi và xử lý theo quy định.