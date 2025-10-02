Bảo hiểm đã chi trả hơn 357 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 02/10/2025 20:50

(PLO)- Tổng số tiền bồi thường ban đầu để khắc phục hậu quả bão số 10 ước tính hơn 357 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới.

Liên quan đến tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 (Bualoi), ngày 2-10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, bão số 10 gây ra hơn 2.280 vụ thiệt hại về người và tài sản. Tổng số tiền bồi thường ban đầu ước tính hơn 357 tỉ đồng.

Theo báo cáo từ 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, các vụ thiệt hại được ghi nhận cụ thể như sau: Bảo hiểm con người có 6 vụ, số tiền ước tính 700 triệu đồng; các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác, có 2.281 vụ, thiệt hại khoảng 356, 511 tỉ đồng.

Trong số này, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ với mức chi trả 200 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn nhất với 591 vụ, thiệt hại ước tính hơn 315, 659 tỉ đồng.

Bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 1.680 vụ, số tiền chi trả khoảng 38,302 tỉ đồng. Ngoài ra, các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp có 10 vụ, với thiệt hại ước tính 2,550 tỉ đồng.

Tổng số tiền bồi thường ban đầu để khắc phục hậu quả bão số 10 ước tính hơn 357 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Ảnh: MINH TRÚC

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền chi trả khoảng 480 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện do bão số 10 là 357,191 tỉ đồng.

Theo đánh giá, số tiền thiệt hại chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất từ các tổ chức, cá nhân. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đã kịp thời cử cán bộ đến trực tiếp để đẩy nhanh công tác giám định, xác định thiệt hại và thực hiện bồi thường.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, quá trình tạm ứng và chi trả được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Việc bồi thường được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, qua đó kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.