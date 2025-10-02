Đề xuất tăng mức phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm 02/10/2025 16:46

(PLO)- Theo quy định hiện hành, Giám đốc Công an tỉnh có quyền phạt tiền đến 50 triệu nếu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm vi phạm hành chính. Còn tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt này lên đến 100 triệu.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 174/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là cần thiết. Bởi, hiện nay, một số nội dung chi tiết tại Nghị định số 174/2024 đã phát sinh một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, theo Nghị định 174, Giám đốc Công an tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, theo dự thảo này, mức phạt cao nhất do Giám đốc Công an tỉnh ban hành đã tăng gấp đôi.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thanh tra viên NHNN cũng có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 10 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Trưởng đoàn thanh tra của NHNN khu vực có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Còn Chánh Thanh tra NHNN khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Chánh Thanh tra NHNN, Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra NHNN thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập thì có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.