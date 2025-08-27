Nữ kế toán tham ô hơn 64 tỉ tiền bảo hiểm 27/08/2025 16:19

(PLO)- Nữ kế toán lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỉ đồng tiền bảo hiểm để tiêu xài cá nhân...

Ngày 27-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 cựu cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội, gồm: Lê Mạnh Quân (cựu Giám đốc) và Đinh Tĩnh Giang (cựu Kế toán trưởng).

Phiên tòa đã phải tạm hoãn do bị cáo Giang vắng mặt và tòa chưa kiểm tra được việc tống đạt giấy triệu tập.

Trước đó, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Quân 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Giang 4 năm tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Thương Thương (cựu kế toán) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, BHXH quận Nam Từ Liêm cũ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 3-2024, ông Lê Mạnh Quân làm giám đốc BHXH quận Nam Từ Liêm, là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, người quản lý quỹ tiền mặt tại ngân hàng, nắm bắt thông tin và kiểm tra các nội dung chuyển tiền, số tiền chuyển ra khỏi tài khoản của BHXH quận Nam Từ Liêm, trực tiếp phụ trách phòng kế toán.

Bị cáo Đinh Tĩnh Giang được bổ nhiệm kế toán trưởng BHXH quận Nam Từ Liêm từ ngày 31-12-2020 đến tháng 3-2024.

Bị cáo Đỗ Thương Thương là kế toán viên, có trách nhiệm tổng hợp danh sách công ty, cá nhân được chi trả tiền bảo hiểm ốm đau thai sản, lập uỷ nhiệm chi trình bị cáo Giang và bị cáo Quân ký phê duyệt, rồi đề nghị ngân hàng chuyển tiền cho các công ty hoặc cá nhân được hưởng quyền lợi.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Đỗ Thương Thương đã dùng thủ đoạn, chiếm đoạt hơn 64,8 tỉ đồng của cơ quan BHXH. Cụ thể, bị cáo Thương chọn các công ty được chi trả số tiền lớn rồi thay thế người nhận tiền trên bảng kê bằng thông tin của 3 cá nhân bị cáo nhờ nhận tiền giúp. Sau đó, bị cáo in ra, thay vào các trang giữa của bảng kê, đóng dấu BHXH quận Nam Từ Liêm.

Tiếp đó, Đỗ Thương Thương chuyển tài liệu trên đến ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của BHXH quận Nam Từ Liêm đến tài khoản người thụ hưởng.

Để tránh việc khiếu nại của các công ty, cá nhân không nhận được tiền chi trả BHXH, các đợt chuyển tiền sau đó, Đỗ Thương Thương lập khống Ủy nhiệm chi, hạch toán các khoản tiền vào tài khoản 13988 (tài khoản phải thu khác), đưa tên các công ty, cá nhân này vào danh sách chi trả tiền.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến ngày 19-2-2024, bị cáo Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỉ đồng của BHXH quận Nam Từ Liêm. Số tiền chiếm đoạt được Thương sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Giang không thường xuyên kiểm tra công nợ, không kiểm tra đối chiếu số tiền đã chi ra khỏi tài khoản và số tiền hạch toán ghi nhận trên tài khoản chi ốm đau, thai sản nên không phát hiện việc Thương chiếm đoạt tiền.

Quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu do bị cáo Thương trình, Giang không kiểm tra, đối chiếu cụ thể từng trường hợp giữa bản giấy trình ký với dữ liệu trên phần mềm kế toán nên không phát hiện các trường hợp đã được chi trả lại được chi trả đợt sau.

Bị cáo Lê Mạnh Quân trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán, bị cáo là người ký duyệt trên ủy nhiệm chi và bảng kê chuyển tiền. Bị cáo không kiểm tra chi tiết, rà soát việc chi bảo hiểm ốm đau, thai sản.

Hai bị cáo cũng không thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính của đơn vị, giám sát quá trình thực hiện công vụ của Thương nên không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của nhân viên kế toán diễn ra trong thời gian dài.