Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 cho Bộ Tư pháp 25/08/2025 12:45

(PLO)- Với những thành tích đã đạt được trong 80 năm qua, một lần nữa ngành tư pháp vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 25-8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 – 28-8-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tư pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, cho biết trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền".

Bộ, ngành tư pháp luôn kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành tư pháp ngày càng được mở rộng; vị trí, vai trò của Bộ, ngành tư pháp ngày càng được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định những thành tích có được nhờ sự hun đúc, kết tinh của sức lực, tài năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ. Mỗi dự án luật được Quốc hội thông qua, mỗi văn bản pháp luật đi vào cuộc sống đều có dấu ấn hành trình lao động nghiêm túc, trí tuệ, tâm huyết, tận tâm của “người Tư pháp”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 80 năm qua, ngành tư pháp đã vinh dự được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và các danh hiệu thi đua cao quý khác cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, một lần nữa ngành tư pháp vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh và Mai Lương Khôi.