Chủ văn phòng bất động sản dùng miếng mồi làm giúp sổ hồng để lừa đảo 22/08/2025 16:32

(PLO)- Chủ văn phòng bất động sản tự nhận có nhiều mối quan hệ, có thể làm sổ hồng nhưng sau đó không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền, bị hại có cả nhân viên.

Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đà mức án 15 năm tù, bị cáo Đào Thị Khiêm mức án 24 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2007, bị cáo Đà từng bị TAND huyện Thường Tín xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2022, TAND huyện Thanh Oai xử phạt bị cáo 54 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp, bị cáo phải chấp hành hình phạt 19 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ, bị cáo Hoàng Văn Đà là lao động tự do, để có tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo nhận tiền làm giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) của những người có nhu cầu sau đó chiếm đoạt. Thực chất, bị cáo không có khả năng làm được sổ hồng.

Ngoài ra, Đà còn thành lập Văn phòng bất động sản H&Đ (ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội).

Bị cáo thuê một số người làm nhân viên và tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều người ở Sở TN&MT Hà Nội, có khả năng làm được sổ hồng cho các thửa đất, yêu cầu nhân viên đi tìm khách hàng có nhu cầu cấp sổ hồng.

Tin vào lời giới thiệu của Đà nên nhóm nhân viên trong đó có bị cáo Đào Thị Khiêm đã đứng ra tìm người có nhu cầu làm sổ, thu tiền và hồ sơ đưa cho Đà.

Sau khi nhận được hồ sơ và tiền từ trung gian môi giới hoặc trực tiếp từ người có nhu cầu làm sổ hồng, Đà không thực hiện như đã hứa hẹn, cam kết mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên từ tháng 12-2020 đến tháng 2-2022, Hoàng Văn Đà hứa hẹn làm sổ hồng cho 18 người rồi chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.

Trong số nạn nhân của bị cáo Đà, có cả bị cáo Đào Thị Khiêm. Do Đà giới thiệu quen biết nhiều cán bộ trên Sở TN&MT, tháng 10-2021, Đào Thị Khiêm tin tưởng nhờ Đà làm sổ hồng cho thửa đất 766m2 của gia đình Khiêm.

Đến tháng 12-2021, Khiêm mua một mảnh đất có diện tích 83m2 và cần làm thủ tục tách thửa, làm sổ hồng. Bị cáo Khiêm tiếp tục nhờ Đà làm thủ tục giúp. Tổng cộng, bị cáo Đà đã nhận 95 triệu đồng của nhân viên rồi tiêu xài cá nhân hết.

Bản thân bị cáo Đào Thị Khiêm cũng thực hiện một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có khả năng làm được sổ hồng với anh Nguyễn Minh Q.

Sau đó, Khiêm đã ký hợp đồng đặt cọc về việc làm sổ hồng cho gia đình anh Q với mức phí 300 triệu đồng, đặt cọc trước 150 triệu đồng, thời hạn làm sổ là 120 ngày.

Đến hẹn, anh Q nhiều lần liên lạc yêu cầu Khiêm thực hiện cam kết làm sổ hoặc trả lại tiền nhưng Khiêm chỉ hứa hẹn và sau đó không thực hiện. Do đó, anh Q đã làm đơn tố giác bị cáo. Sau đó, Khiêm mới trả lại 150 triệu đồng cho anh Q.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác minh tại UBND các xã thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ, huyện Thường Tín cũ và cơ quan có thẩm quyền. Kết quả cho thấy Hoàng Văn Đà và Đào Thị Khiêm không liên hệ, không nộp hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp sổ hồng cho thửa đất của các bị hại nêu trên.