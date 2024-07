Giả danh công an, hứa hẹn chạy sổ đỏ đất lấn chiếm để lừa tiền tỉ 07/07/2024 05:37

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1981, trú Hòa Bình), và bị can Trần Ngọc Điển (SN 1981, trú Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Hương làm nghề lao động tự do, không có công việc ổn định. Do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Hương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị can tự giới thiệu là cán bộ công an có thể xin được Hợp đồng cung cấp thực phẩm giò, chả vào bếp ăn của Bộ Công an, xin các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất lấn chiếm.

Trần Ngọc Điển có quan hệ tình cảm với Hương. Bị can Điển biết rõ Hương không trong ngành công an. Tuy nhiên, Điển đã tiếp tay cho người yêu, giới thiệu với mọi người rằng Hương có thể xin được hợp đồng cung cấp thực phẩm, xin cấp sổ đỏ cho đất lấn chiếm để các bị hại tin tưởng giao tiền.

Cặp đôi đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của 3 nạn nhân.

Cụ thể, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh H có thửa đất 156 m2 ở Thanh Trì, Hà Nội muốn làm sổ đỏ. Anh Trần Văn T, người yêu chị H, có quen biết với Điển. Khoảng tháng 5-2022, anh T nói với Điển rằng gia đình H muốn làm sổ đỏ cho thửa đất nói trên.

Điển nhận làm giúp và đưa anh T cùng bạn gái đến gặp Hương. Điển giới thiệu Hương là vợ của mình, là cán bộ công an, có nhiều mối quan hệ, có thể xin các cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho thửa đất trên.

Tại buổi gặp, Hương cũng nói có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Sở TN&MT TP Hà Nội, có thể giúp làm sổ đỏ.

Tin là thật, chị H đã đưa cho Hương toàn bộ giấy tờ bản gốc của thửa đất. Sau đó, Hương làm giả một bản photocopy thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì với số tiền phải nộp là hơn 600 triệu đồng.

Bị can bảo nạn nhân đưa số tiền này để Hương nộp thuế cho. Sau khi nhận tiền, Hương sử dụng chi tiêu cá nhân, không thực hiện việc xin cấp sổ đỏ.

Không những thế, nữ bị can còn “vẽ” chuyện cạnh thửa đất nhà chị H có phần giáp ranh với 34 m2 đất công, phần diện tích này chưa giao cho ai sử dụng. Bị can nói sẽ can thiệp để cơ quan chức năng giao lại cho gia đình chị H, chi phí là 60 triệu đồng. Chị H đồng ý và nhờ người yêu giao tiền.

Do không thấy cơ quan nào đến đo đạc đất, chị H hỏi Hương nhiều lần. Bị can tự làm thông báo giả của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Thanh Trì có nội dung giao 34 m2 đất nêu trên cho chị H sử dụng.

Đến tháng 8-2022, không thấy Hương đưa sổ đỏ như cam kết, chị H hỏi thì Hương bảo phần đất công đang khó khăn, Hương đã nhờ các mối quan hệ can thiệp nhưng phải nộp 150 triệu đồng thì mới ký giấy giao đất cho chị H.

Chị H lại giao tiền tiếp nhưng chờ mãi không thấy sổ đỏ. Cuối cùng, chị H đòi trả lại tiền thì Hương đã trả lại được 360 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Với nạn nhân khác, Hương cũng nổ đang làm việc tại Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ và hứa hẹn giúp họ bán được sản phẩm giò chả vào bếp ăn Bộ Công an và làm giúp sổ đỏ cho đất lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng, đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư. Sau khi nhận tiền, cặp đôi sử dụng chi tiêu cá nhân, không thực hiện cam kết.