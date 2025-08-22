VỤ SAI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU Ở TẬP ĐOÀN THUẬN AN: Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà chuẩn bị hầu tòa 22/08/2025 10:08

(PLO)- Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo lịch xét xử, ngày 8-9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa.

Tòa án triệu tập 5 nguyên đơn dân sự gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (trái) và bị cáo Nguyễn Duy Hưng

Trong đó, bị cáo Phạm Thái Hà bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỉ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và 26 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao, trong đó có Phạm Thái Hà nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu,; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm bị cáo gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỉ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Cáo trạng xác định, sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây dư luận bức xúc.