Toà xét đơn kháng cáo kêu oan vụ lừa đảo xuất phát từ việc đòi vốn góp 22/08/2025 06:47

(PLO)- Bị cáo khẳng định không chiếm đoạt số tiền 3 tỉ đồng, không hứa hẹn giải quyết công việc và chỉ giới thiệu người có thể giúp đòi vốn góp...

Ngày 21-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên toà xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Tất Vân (SN 1965, ở Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo Vân đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được khởi tố từ năm 2013. Quá trình xét xử, bị cáo Vân đều kêu oan.

Từ tranh chấp vốn góp

Vụ án bắt nguồn từ việc ông Souden Thavixay (quốc tịch Lào) có tranh chấp vốn góp tại Công ty TNHH Đường Man. Ông Thavixay ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lưu làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp vốn góp này. Bà Lưu sẽ được hưởng 30% số tiền đòi được.

Sau khi được ủy quyền, bà Lưu đã gặp và đặt vấn đề nhờ bị cáo Nguyễn Tất Vân giúp đỡ. Ông Vân nghe nói Trần Văn Luông (ở TP.HCM, đã mất) có quen biết với người nhà của một lãnh đạo cao cấp. Do đó, ông Vân đã nhờ Luông giúp bà Lưu.

Theo bản án sơ thẩm, hai người yêu cầu bà Lưu phải đưa 3 tỉ đồng, cam kết giải quyết việc lấy lại cổ phần trong vòng 10 ngày.

Ngày 23-9-2008, ông Vân và Trần Văn Luông bay ra Hà Nội gặp bà Lưu để nhận tiền. Do không có tiền bà Lưu đã vay 3 tỉ đồng của bà Đồng Thị Bé. Việc giao nhận tiền diễn ra vào ngày 24-9-2008.

Bị cáo Vân là người trực tiếp kiểm đếm tiền, nhận tiền. Việc giao tiền có mặt Trần Văn Luông. Giữa các bên có viết giấy biên nhận với nội dung Nguyễn Tất Vân và Nguyễn Thị Lưu cùng vay tiền của bà Bé.

Tiếp đó, thông qua các mối quan hệ, Trần Văn Luông có nhờ một số người lo giúp việc của ông Vân. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, những người này đã trả lời bà Lưu là không thể giúp được. Họ cũng khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của Luông và Vân.

Hết thời hạn 10 ngày, không thấy ông Vân và Luông lo được công việc như đã hứa nên bà Lưu đòi lại tiền. Bản án sơ thẩm xác định hai người không trả tiền mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết.

Trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ông Vân đều khẳng định không chiếm đoạt tiền của bà Lưu và cho rằng bản thân bị oan sai.

Theo ông Vân, ông chỉ giới thiệu ông Trần Văn Luông cho bà Nguyễn Thị Lưu để giúp bà Lưu hoàn thành ủy quyền của ông Thavixay. Ông Vân tin tưởng Luông có thể thực hiện công việc bà Lưu nhờ.

Bản thân ông Vân không vay hay nhận tiền của bà Lưu. Ông Trần Văn Luông là người trực tiếp nhận toàn bộ số tiền 3 tỉ đồng.

Đại diện của bà Bé khẳng định bà Bé cho bà Lưu và bị cáo cùng vay số tiền 3 tỉ đồng và đến nay chưa trả. Bà Bé yêu cầu cả bị cáo và bà Lưu phải trả lại tiền.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Vân và mẹ đẻ đã đưa cho bà Lưu số tiền 1,2 tỉ đồng để trả cho bà Bé. Tuy nhiên, bà Lưu đã không trả tiền cho bà Bé mà còn yêu cầu ông Vân phải tiếp tục trả 1,8 tỉ đồng.

VKS đề nghị bác kháng cáo

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vân. Theo đại diện VKS, khi bà Bé giao 3 tỉ đồng thì bà Lưu có yêu cầu đưa thẳng tiền cho bị cáo Vân. Vân là người nhận tiền nhưng bà Bé không quen biết Vân. Do đó, bà Bé yêu cầu cả Vân và bà Lưu đều phải ký vào giấy vay tiền.

Đại diện VKS cho rằng quan hệ giữa bà Lưu và bà Bé là quan hệ dân sự, việc đòi lại số tiền cho vay của bà Bé là phù hợp với pháp luật dân sự, không liên quan tình tiết phạm tội của bị cáo Vân. Do đó, cấp sơ thẩm tách vấn đề này, dành quyền khởi kiện cho bà Bé (nếu cần).

Cũng theo đại diện VKS, bị cáo biết việc của Thavixay có thể giải quyết bằng thỏa thuận dân sự nhưng bị cáo không đến công ty Đường Man làm việc, hoặc có thể đưa vụ việc ra trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện ra tòa án. Tuy nhiên, bị cáo không hướng dẫn bà Lưu thực hiện các công việc này.

Sau này, HĐQT Công ty Đường Man tự trả lại cổ phần cho ông Thavixay, bà Lưu và bị cáo Vân không tác động gì, không tham gia giải quyết việc tranh chấp.

Bào chữa cho bị cáo Vân, luật sư Phạm Công Hùng cho rằng lập luận của đại diện VKS còn nhiều vấn đề cần xem xét.

LS cho rằng đại diện VKS nhận định bà Lưu yêu cầu đưa tiền thẳng cho bị cáo Vân, thế nhưng toàn bộ phần xét hỏi cũng như các chứng cứ chứng minh không thể hiện nội dung này. “Vậy từ đâu VKS kết luận bà Lưu yêu cầu chuyển tiền thẳng cho bị cáo Vân?” – luật sư đặt câu hỏi.

Về việc đại diện VKS cho rằng bị cáo Vân biết phải giải quyết việc của ông Thavixay bằng cách đến công ty Đường Man làm việc, hoặc đưa ra trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện ra Tòa án, luật sư cho rằng không có chứng cứ nào thể hiện việc này.

Ông Vân chỉ hiểu là bà Lưu nhờ tìm người có quan hệ với lãnh đạo cao cấp và người đó phải ở miền Nam. Bị cáo Vân không hiểu được việc phải ra tòa, ra trọng tài.

“Đại diện VKS nói không có tài liệu chứng cứ chứng minh Vân giao tiền cho Luông. Nhưng trong phần xét hỏi đã thể hiện có giấy nhận tiền bản chính do Trần Văn Luông viết”- luật sư nói.

Luật sư nói thêm, giấy nhận tiền này do chính bà Nguyễn Thị Lưu nộp cho luật sư, luật sư đã lập vi bằng trình HĐXX.

“Dù bản chính rõ ràng như thế này, đại diện VKS vẫn nói là không có chứng cứ ông Trần Văn Luông nhận tiền” – luật sư nói, sau đó đề nghị HĐXX tuyên bị cáo vô tội.

Đối đáp lại với các luật sư, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của ông Vân.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào hôm nay (22-8).