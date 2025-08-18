Nổ là nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc để lừa tiền xuất khẩu lao động 18/08/2025 16:42

(PLO)- Bị cáo Hiền "nổ" mình làm việc ở Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và lừa tiền của gần 80 người.

Ngày 18-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiền (quê Thanh Hóa) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Hiền đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ.

Tin tưởng bị cáo, nhiều người lao động đã liên hệ nộp tiền cho bị cáo Hiền. Sau khi nhận tiền của người lao động, Hiền sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện như cam kết.

Với phương thức và thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến tháng 5-2024, Nguyễn Thị Hiền đã chiếm đoạt của 78 bị hại hơn 4,8 tỉ đồng.

Cụ thể, Hiền đã nhận tiền của người lao động thông qua anh Nguyễn Bạch T (ở Hà Nội), một người làm nghề tư vấn, môi giới cho người lao động đi xuất khẩu lao động.

Năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh này quen biết Hiền.

Đến tháng 8-2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hiền chủ động liên hệ với anh T và đưa ra thông tin gian dối giới thiệu Hiền đang làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc.

Hiện Đại sứ quán Hàn Quốc đang tuyển lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với số lượng không hạn chế thông qua Hiền.

Hiền đưa ra chương trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với công việc làm nông nghiệp thời vụ 10 tháng/năm; mức lương khoảng 50 triệu đồng – 60 triệu đồng/tháng; chi phí 102 triệu đồng/lao động (trong đó chi phí làm Hộ chiếu, lý lịch là 2 triệu đồng, nộp trước 62 triệu đồng, còn 40 triệu đồng sẽ trừ dần tiền lương). Hai bên không thỏa thuận về hưởng tiền công môi giới.

Anh T đồng ý sẽ nộp tiền và nộp hồ sơ cho Hiền để làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Sau đó, anh T thông báo cho bạn bè, người thân về chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Từ ngày 23-8-2023 đến ngày 4-9-2023, có 76 người lao động nộp hơn 6,8 tỉ đồng cho anh T, sau đó, anh này chuyển hồ sơ và hơn 4,6 tỉ đồng cho Hiền.

Quá trình gặp gỡ, thỏa thuận và thu tiền cho người lao động đi Hàn Quốc, Hiền đều viết giấy đặt cọc với anh T.

Quá thời hạn cam kết, anh T không thấy Hiền đưa được người lao động đi Hàn Quốc. Anh này tìm hiểu và phát hiện Hiền không làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc nên yêu cầu Hiền trả lại tiền.

Từ ngày 8-9-2023 đến ngày 25-9-2023, Hiền trả lại hơn 1,9 tỉ đồng và trả trực tiếp cho 4 lao động 247 triệu đồng. Tổng cộng Hiền còn chiếm đoạt của anh này hơn 2,4 tỉ đồng. Về phía anh T, anh này đã trả lại cho các lao động hơn 6,8 tỉ đồng.

Tại tòa, gia đình anh T cho biết gia đình phải thế chấp nhà để trả cho các lao động, họ yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại hơn 2,4 tỉ đồng.