Trò lừa thiên thạch cổ xưa vẫn moi được hàng chục tỉ đồng 07/08/2025 18:37

(PLO)- Hai bị cáo quảng cáo các khối thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính và mời gọi đại gia đầu tư thiên thạch.

Ngày 7-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (ở Thái Nguyên) mức án 20 năm tù và Đặng Hoàng Giao (ở Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2023, Tuyết bị phạt 9 năm tù và Giao 8 năm tù về tội danh trên trong vụ án khác.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuyết và Giao quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, hai người chung sống và có 2 con. Thời gian này, Tuyết và Giao hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà Tuyết ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tuyết và Giao đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu các khối thiên thạch có trọng lượng 4,27kg và 8,7kg. Các khối thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính.

Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng.

Tuyết hứa hẹn khi bán được Thiên Thạch, sẽ cho nạn nhân rất nhiều tiền USD. Do tin tưởng, các nạn nhân chuyển hơn 20 tỉ đồng cho Tuyết và Giao.

Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là ông Phạm Trọng T. Ông T. được Tuyết, Giao cho biết đang sở hữu 3 khối đá Thiên Thạch của dòng tộc, tổ tiên để lại với tên gọi lần lượt là “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng”và “Trấn Yểm”.

Tuyết gửi cho ông này xem hình ảnh thiên thạch đang thực hiện chuyển nhượng với Tập đoàn Winlsons, được thử và quay video, chụp ảnh tại nhà Tuyết và mời cùng đầu tư.

Hai bị cáo nói với ông T, hiện có khoảng 20 người đầu tư chi phí ban đầu để hoàn tất thủ tục bán Thiên Thạch. Giao và Tuyết hứa hẹn cho gia đình ông T thụ hưởng hàng trăm triệu USD nếu đóng góp chi phí ban đầu để làm thủ tục mua bán.

Để nạn nhân tin tưởng, hai bị cáo còn cho ông T xem số dư tài khoản Ngân hàng Citibank mang tên Giao với số tiền 50 tỉ USD. Một thời gian sau, Giao và Tuyết nói với ông Thuần việc Tập đoàn Winlsons đã tăng giá mua Thiên Thạch theo hợp đồng thứ hai lên 8,5 tỉ USD.

Cặp đôi còn nói với ông Thuần là đã làm lễ xin các vị Thánh Thần, xin ông bà cõi âm đồng ý cho các con ông Thuần được thụ hưởng số tiền 2 tỉ USD từ tiền bán Thiên Thạch.

Sau đó, bị cáo Tuyết liên tục lấy nhiều lý do nhắn tin, gọi điện thúc giục ông Thuần chuyển tiền. Từ ngày 4-10-2020 đến ngày 27-7-2022, ông T chuyển hơn 17,7 tỉ đồng cho Tuyết.

Khi biết bị cáo Tuyết và Giao bị bắt về hành vi lừa đảo, ông T đã tố giác ra cơ quan công an.