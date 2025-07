Nữ nhân viên lừa bạn học và hàng xóm gửi tiết kiệm cả trăm tỉ đồng 21/07/2025 20:23

Ngày 21-7, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014-2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và vàng Bắc Á (gọi tắt là Công ty Bắc Á).

Do làm ăn thua lỗ cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Giang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Giang đưa ra thông tin gian dối với những người thân, quen là Công ty Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ... với lãi suất cao từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Nữ bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Để tạo lòng tin, Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” do Công ty Bắc Á phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc Công ty Bắc Á.

Do tin tưởng thông tin Giang đưa ra, từ ngày tháng 10-2018 đến tháng 7-2022 có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 bị hại hơn 97 tỉ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi.

Số tiền còn lại hơn 9,6 tỉ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Khổng Thị H (bạn học cấp 3 với Giang) số tiền chiếm đoạt là hơn 6 tỉ đồng.

Giang giới thiệu với bạn học rằng Công ty Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8%/tháng/khoản góp vốn, nên rủ chị H đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra, Giang còn tự giới thiệu Giang đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ bạn học góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin thì Giang chuyển trả chị H tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết. Chị H tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 bạn bè, người thân đưa tiền để đầu tư là hơn 24 tỉ đồng. Bản thân chị H bỏ thêm hơn 76 tỉ đồng để đầu tư.

Như vậy, tổng cộng chị này chuyển cho Giang là hơn 100 tỉ đồng. Giang chuyển trả hơn 94,6 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Văn C, hàng xóm với Giang, đã gửi hơn 2,2 tỉ đồng. Bị cáo Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” trong két sắt của Công ty rồi tự viết thông tin cá nhân ông C vào phôi sổ, ký giả chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu của Công ty Bắc Á vào sổ. Sau đó, Giang trả dùng một phần tiền của ông C trả lãi, còn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.

Xác minh tại Công ty Bắc Á xác định, công ty có huy động góp vốn và có phát hành “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư”. Song từ năm 2018, công ty đã dừng huy động vốn nên các sổ góp vốn vẫn còn tồn trong két sắt chưa tiêu hủy.