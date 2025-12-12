Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang sắp hầu tòa vì nhận hối lộ 12/12/2025 11:35

(PLO)- Cáo trạng xác định sau mỗi lần nhận tiền, cựu giám đốc BHXH Bắc Giang chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí...

Theo kế hoạch, ngày 25-12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm), bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu chủ tịch HĐQT, tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) và 21 bị cáo khác, về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Văn Cách (trái) và Nguyễn Mạnh Quyền.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 25-12 đến ngày 31-12-2025. Thẩm phán Đinh Quốc Trí là chủ tọa phiên tòa. Tòa án đã triệu tập các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác.

Theo cáo buộc, để Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Ông Cách đưa hối lộ tổng cộng 71 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Ngoài ra, bị cáo Cách còn cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ), rồi chia nhau hưởng lợi.

Từ ngày 26-3-2020 đến ngày 28-4-2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị là 55,7 tỉ đồng. Trong đó, có 86 hóa đơn xuất khống để hợp thức số thuốc không có hóa đơn, chứng từ mà LanQ đã mua của Công ty CQB.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỉ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Theo cáo trạng, ông Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18,1 tỉ đồng; trong đó ông Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, ông Cách có vai trò đồng phạm giúp sức.

Cũng theo, nhằm được BHXH tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim, kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ, đưa tiền cho ông Thân Đức Lại khi đó là Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang. Từ quý I-2017 đến quý IV-2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 đến 60 triệu đồng/quý cho ông Lại.

Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại ở trụ sở BHXH tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý, thường vào các ngày mùng 5-6 của tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm. Thời gian đưa tiền trùng với lúc gửi mẫu đề nghị thanh toán. Tổng cộng, ông Lại đã nhận 700 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí. Từ chỉ đạo của ông Lại, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.